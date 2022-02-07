اختتام منافسات بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: وام

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أختتمت مساء أمس منافسات بطولة الشارقة الدولية / 22 / لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم التي نظمها وأستضافها نادي الشارقة للفروسية والسباق لمدة 3 أيام و تضمنت 17 شوطا أقيمت على ميدان الصالة المغطاة والميدان الخارجي وتوج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق مدير البطولة .

و في منافسة جائزة لونجين الشارقة الكبرى من جولتين التي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها /150/ سم شهدت مشاركة 35 فارساً وفارسة صعد منهم 9 فرسان إلى الجولة الثانية منهم 5 فرسان بأداء نظيف خالٍ من نقاط الجزاء وفارس بنقطة جزاء واحدة وفارس بثلاث نقاط جزاء وفارسان بأربع نقاط جزاء والدخول إلى ميدان الجولة الثانية وفق النتائج في الجولة الأولى، وأفضلهم يشارك في ذيل القائمة.

وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن أداء نظيف خال من نقاط الجزاء لفارسين الفارسة الألمانية نيكولا بول بالجواد "آرلو دو بلونديل" وأنهت الجولة في زمن سريع بلغ /36.83/ ثانية منحها كأس بطولة الشارقة الدولية /22/ وهي الفائزة بلقب بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز على ميدان نادي أبوظبي للفروسية يوم 16 يناير الماضي والفارس الهولندي كيفن يوخن مع الفرس "كوتنكا" وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ /37.50/ ثانية نال به الصدارة المؤقتة قبل أن تزيحه عنه على عجل الفارسة نيكولا وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد "فيستوغراند" وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ /37.76/ ثانية برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الاولى ومن أفضل نتائجه في بطولات القفز الدولية بالإمارات لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم على ميدان أبوظبي للفروسية يوم 21 يناير الماضي وأفضل نتيجة حققها فرسان نادي الشارقة للفروسية في هذه الجولة هو المركز الثامن وأحرزه الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس "كارامبا".

و أحرز الفارس الإماراتي الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي كأس الجائزة الكبرى المصغّرة بقيمة /25.500/ يورو وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية مجلس الشارقة الرياضي حيث صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها /145/ سم وتنافس عليها 44 فارساً وفارسة نجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ وانتقلوا للتنافس في جولة للتمايز وأتمها دون خطأ 4 فرسان وأحرز الصدارة الفارس عمر المرزوقي بصحبة الجواد "دنيثا" وأكمل جولة التمايز في زمن سريع بلغ /37.00/ ثانية إنتزع به مركز الصدارة من زميله الفارس محمد شافي الرميثي بالجواد "كبشور" الذي أكمل التمايز في زمن بلغ /37.48/ ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد "زد سفن ريجال دون" وأنهى التمايز في /37.93/ ثانية.

و كانت منافسات الفترة الصباحية في اليوم الأخير لبطولة الشارقة الدولية /22/ بدأت بمنافسة المرحلتين من فئة الثلاث نجوم برعاية سياحة الشارقة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها /130/ سم وتنافس عليها 59 فارساً وفارسة وأكمل المرحلتين دون خطأ 13 فارساً وبفارق التوقيت حاز الصدارة الفارس الإيرلندي جاك رايان مع الفرس "جولي فان دين تينبوت" وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ /27.05/ ثانية وأقوى محاولة لإنتزاع الصدارة أبداها الفارس الإماراتي موفي الكربي مع الفرس "جوود لاك" إلا أنه أكمل المرحلة الثانية في /27.16/ ثانية بفارق 11 جزءاً من الثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني ونال جائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي راشد محمد الرميثي مع الفرس "فالنتاين" وأكمل المرحلة الثانية في /28.54/ ثانية و المركز الرابع أيضاً كان من نصيب الفارس الإماراتي هزاع حمد الظاهري بالجواد "إلوي".

و حاز فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز من فئة الشباب على لقب كأس الأمم والتي أقيمت منافستها في ثالث أيام بطولة الشارقة الدولية /22/ في الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية وجاءت المنافسة بمواصفات الجولتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها /130/ سم وتنافس فيها فرسان القفز من ثلاث فرق يمثلون الإمارات والسعودية ومصر وأسفرت نتائجها عن فوز فريق الإمارات بكأس الأمم برصيد 8 نقاط جزاء في الجولة الثانية وتألف فريق الإمارات من الفرسان الشباب عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس "كونكورديا" علي أحمد الجنيبي و"كوشيت" ومحمد حمد الكربي مع "ديمفيس" والفارس علي الكربي والجواد "دبي دي في" وجاء فرسان الفريق السعودي في المركز الثاني بمجموع 32 نقطة جزاء برصيد 16 نقطة في كل جولة وحل الفريق المصري في المركز الثالث بمجموع 63 نقطة جزاء منها 39 نقطة في الجولة الأولى و24 نقطة في الجولة الثانية.

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