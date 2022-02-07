مربط دبي يتألق في مهرجان كتارا الدولي

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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تمكن مربط دبي للخيول العربية من تحقيق إنجاز ذهبي جديد في محطة دولية لقياس مستويات جودة إنتاج الخيل العربية الأصيلة، وذلك في بطولة الخيل الجزيرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان كتارا الدولي للخيل العربية التي اختتمت أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أربعة أيام من منافسات مثيرة استقطبت أبرز المرابط العالمية من 11 دولة. واستطاع مربط دبي أن يؤكد مكانته الذهبية ومركزه الأول بتميز عالٍ بين المرابط المشاركة، بعد إحرازه لقبين ذهبيين ولقباً فضياً.

وكان أبطال الإنجاز الجديد لمربط دبي كل من المهرة «دي مشيئة» وهي من الفحل «سفير الوادي» والفرس «دي ما شاء الله» التي نالت اللقب الذهبي في بطولة المهرات بعمر السنة، ثم المهر «دي كحيلان» وهو من الفحل العالمي «رويال كولورز» والفرس «دي عفاف»، والذي نال اللقب الذهبي في بطولة الأمهار، وأضافت المهرة «دي أميرية» وهي من الفحل «عصفور الوعب» والفرس رويال أميرة لقباً فضياً في بطولة المهرات.

تنافس قوي

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط الأولى في بطولة كتارا عادّاً أنها محطة متميزة، وقال التوحيدي: البطولة تميزت بكل مقومات النجاح بداية من المستوى الجيد للتنظيم ضمن مهرجان حافل بالأجواء التراثية والثقافية التي جسدت الروح الخليجية واحتفاءها بالخيل والفروسية، ولا شك في أن منافسات البطولة شهدت تنافسا قوياً بمشاركة خيول ذات جودة عالية أضفت حماسة ومتعة خاصة لدى المشاركين. بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط وقال : البطولات العالمية في دول مجلس التعاون لها طعم خاص لأن المرابط الخليجية هي ما يتصدر جودة الإنتاج في العالم.

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