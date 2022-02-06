الحبتور بطلاً والإمارات وصيفاً وبنجاش يحصد كأس بنتلي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توج فريق الحبتور بطلاً لبطولة كأس بنتلي الإمارات الفضي للبولو 2022، واحتفظ بلقب العام الماضي بعد فوزه على منافسه القوي فريق الإمارات بتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف في مباراة استحقت أن تكون مسك الختام، بعد أن عزف الفريقان لحن سيمفونية النهائي بكل مهارة واقتدار وسط جمهور كبير ازدان به ملعب منتجع ونادي الحبتور للبولو، ليتحول النهائي إلى كرنفال يعكس ما وصلت إليه اللعبة بالدولة.

إثارة

جاءت المباراة قوية ومثيرة، حيث بادر فريق الحبتور بإحراز أول أهداف المباراة، وتعادل تومي للإمارات، ثم أضاف لوكاس هدف التقدم، وفي الشوط الثاني يضيف فريق الإمارات هدفين، فيما يرفع فريق الحبتور رصيده إلى هدفين، وفي الشوط الثالث يدرك الحبتور التعادل 4 مقابل 4 أهداف، إلا أن الإمارات يضيف هدفاً خامساً مع نهاية الشوط 5/4، ويشهد الشوط الرابع تعادلاً مثيراً بين الفريقين 7/7، أما الشوط الأخير فقد كان حبتورياً، وأضاف جوانزاليس وبوتيستا الهدفين الثامن والتاسع، ليفوز الحبتور باللقاء والكأس.

وعقب المباراة قام جوزيف طيار، مدير عام سيارات بنتلي الإمارات، بتتويج فريق الحبتور البطل، وفريق الإمارات الوصيف، كما قام بتكريم أفضل مهر إنكيادو للاعب الأعلى تصنيفاً في المباراة باوتيستا بايوغار.

سعادة

أعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته البالغة بالمستوى الذي شهدته المباراتان، وخاصة المباراة الختامية لكأس بنتلي الإمارات 2022، واللتان شكلتا مسك ختام البطولة، مشيراً إلى أن الفوز والخسارة هما عنوان وشعار رياضة البولو، ولا يوجد تعادل في نهاية أي مباراة، ولا بد من تحديد الفائز، والحمد لله كان فريقنا عند حسن الظن به، مع احترامي لفريق الإمارات الذي قدم أداءً رائعاً خلال البطولة. ونوه الحبتور إلى أن مراسم قرعة الكأس الذهبية ستقام في العاشرة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، وستنطلق يوم الاثنين 14 فبراير، وتستمر حتى 5 مارس المقبل، كما أشار إلى أن بطولة الماسترز ستنطلق اليوم وتستمر حتى 12 فبراير.

رعاية

من جانبه، أعرب جوزيف طيار، مدير عام بنتلي الإمارات، عن رضاه التام عن نسخة هذا العام من الكأس، وهي الثانية عشرة التي ترعاها شركته، مؤكداً استمرار الرعاية للأعوام المقبلة، ومشيداً بالتطور الذي تشهده اللعبة من حيث الكم بالنسبة لعدد ممارسي اللعبة والتطور الفني الذي يواكب أداء اللاعبين خلال البطولات.

بنجاش يكسب كأس هيلدون

سبق المباراة لقاء جمع فريقي بنجاش وذئاب دبي كافو على كأس هيلدون، وقد نجح فريق بنجاش في الفوز على ذئاب دبي كافو بنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل عشرة أهداف «فارق الهانديكاب» بعد مباراة قوية وسريعة ومتكافئة، وقدم مارتن بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «إيفزا» الراعي الرسمي لنشاط البولو هذا العام بنادي الحبتور، الكؤوس والهدايا للفريقين، البطل والوصيف في كأس هيلدون.

وكان الحفل قد تضمن العديد من الفقرات المثيرة التي سبقت المباراة الختامية، حيث شهد الحضور عرضاً لحملة الأعلام الذين استعرضوا مهاراتهم في التحكم في الخيل، وعروضاً في التمرينات الحركية والبحث عن الكنز بالملعب والعروض الموسيقية الراقصة، وعروض الضوء التي نالت إعجاب الجمهور العريض.

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