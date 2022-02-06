«كحيل» و«جدول» يتألقان في احتفالية «إكسبو 2020» بـ «ميدان» العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري تصوير غلام كاركر

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احتفى نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، بالحدث العالمي «إكسبو 2020»، عبر سباقه الـ 13 والـ 11 محلياً، على مضمار «ميدان» العالمي، والذي شهد تحقيق «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع «زوروا إكسبو 2020 دبي»، لمسافة 1600 متر، فيما ظفر «جدول» لـ «شادويل» بلقب الشوط السابع الختامي «ساحة الوصل»، لمسافة 1200 متر.

كما نال «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «لا تفوتوا آخر فرصة»، لمسافة 1600 متر.

وشهد السباق تألق المدرب دووج واتسون والفارس ريتشارد مولن، اللذين حققا ثنائية خلال الأمسية.

الشوط الأول

اقتنص «بركة» لسلطان علي لقب الشوط الأول «إكسبو 2020 دبي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.47.80 دقيقة، وبفارق 13 طولاً عن «إيه إف بريق» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وحل ثالثاً «إنديس داي» لـ «إسطبلات العجبان»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

الشوط الثاني

ظفر «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني «لا تفوتوا آخر فرصة»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلا زمنا قدره 1.37.37 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات»، لقب الشوط الثالث «هذا وقتنا»، لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.91 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ميادين» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

ظفر «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع «زوروا إكسبو 2020 دبي»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.37 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس ريان باول وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث، «جريلي» لـ «الإسطبلات الوطنية»، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الخامس

اقتنص «كاسلبار» لفهد محمد العريني، لقب الشوط الخامس «العالم في مكان واحد»، لمسافة 1900 متر، على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.54.28 دقيقة، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق للسباق، المسجل باسم «يا حياتي» و«سيكريت بروتيكتور» (1.65.16 دقيقة)، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تيل مي ثندر» لناصر محمد أحمد الحبتور، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «أورسا مينور» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

حقق «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، لقب الشوط السادس «الرؤية»، لمسافة 1200 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.70 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «مقياس» بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «تبارك»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السابع

ظفر «جدول» لـ «شادويل»، بلقب الشوط السابع الختامي «ساحة الوصل» لمسافة 1200 متر، على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.10.49 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «ويل تو وين» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «طنين» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

محمد الشحي: «إكسبو 2020» فخر للجميع

أكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن معرض «إكسبو 2020»، هو حدث مهم واستثنائي، إذ نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة، في جمع العالم في مدينة دبي، عقب تجاوز أزمة جائحة «كورونا» بنجاح يشهد له الجميع، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف أن الحدث، هو مصدر فخر للجميع، والدليل على ذلك، تخصيص نادي دبي لسباق الخيل، أمسية تحتفي بهذا الحدث العالمي.

كما أشاد المهندس محمد سعيد الشحي، بالمشاركات القوية والتنافس المثير خلال كافة أشواط السباق، أبرزها الفوز الذي حققه «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الرابع، مضيفاً أن المدرب سالم بن غدير، سيحدد المشاركة المقبلة للبطل على مسافة الـ 1200 متر، أو 1600 متر في الفترة المقبلة، خاصة أن البطل سبق له أن حقق الفوز ثلاث مرات بالمضامير الإنجليزية على ذات المسافات.

أحمد بن حرمش: «بركة» يشارك الموسم المقبل في سباقات الفئات

أعرب المدرب أحمد بن حرمش، عن سعادته للفوز الذي حققه «بركة» في الشوط الأول، المخصص للخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن البطل ما زال صغيراً، وسيتجه إلى سباقات الفئات الموسم المقبل، أبرزها «كأس آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن مستواه رائع، وقد عبس له الحظ بفارق ثانيتين، لتحطيم الرقم القياسي، حيث تفوق بفارق 3 أطوال عن أقرب منافسيه.

ووجّه أحمد بن حرمش التهنئة للمالك سلطان علي، الذي يدعم الإسطبل بأفضل الخيول وأقواها.

دووج واتسون: سعيد بالثنائية

عبّر المدرب دووج واتسون، عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال السباق، عبر «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بطل الشوط الثاني، و«جدول» لـ «شادويل»، بطل الشوط السابع الختامي.

وعن «ون أيديا»، قال دووج واتسون إن المنافسة كانت صعبة، نظراً لمشاركة نخبة الخيول في الشوط، إلا أن البطل حسم اللقب في اللحظات الحاسمة.

وأضاف أنه سيرى تصنيف الخبراء والحالة البدنية للبطل، ومن ثم سيحدد المشاركة المقبلة، سواء أكانت في المضامير الرملية أو العشبية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن البطل بإمكانه أن يركض لمسافة تزيد على الميل وربع الميل.

كما تحدث دووج واتسون عن «جدول»، مؤكداً أن قرار خبراء التصنيف، هو الذي سيحسم وجهة البطل، فإذا بلغ الـ 105، فإنه سيتجه لسباقات الكرنفال، أو أمسية «السبت السوبر» الشهر المقبل.

هلال العلوي: «كاسلبار» حصان بطل

أكد المدرب هلال العلوي، أن «كاسلبار» بطل الشوط الخامس، يعتبر حصاناً بطلاً، إذ ينتمي إلى الجواد الفحل «إنفينسيبل سبيريت»، وجده الفحل الشهير «بيفوتال»، وهو كذلك يحبذ الأرضية العشبية، وأرضية مضمار جبل علي، التي تشبه الأرضية العشبية، ويمكنه أن يركض من مسافتي 2000 متر إلى 2100 متر.

وأشاد هلال العلوي، بأداء الفارس ادري دي فريز، الذي نفذ الخطة المرسومة للسباق.

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