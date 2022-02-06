نخبة الخيول في سباق التاج الثلاثي العربي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشارك نخبة الخيول في الجولة الأولى من سباق «التاج الثلاثي العربي» في الشوط الخامس من الحفل الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم ويتألف من 6 أشواط بمشاركة 69 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 620 ألف درهم.

وستكون ضربة بداية الحفل بالشوط الأول المخصص للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي على لقب سباق «وادي نقب» لمسافة 1200 متر الذي يشهد مشاركة 12 خيلاً منها، «أي اس عجب»، «ايه أف فلق»، «ريم الريف».

ويقام في الشوط الثاني سباق «وادي سدر» لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها «أيه اف مجالس»، «صامد»، «لين»، وتقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً، ومن أقوى الخيول المرشحة للقب «دهشان»، «الغدير»، «زينهم».

وفي الشوط الرابع من الحفل يقام سباق «وادي شيص» لمسافة 2200 متر بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «شامخ»، «كسرى»، «مزيونة».

وينتقل الحفل إلى أبرز تحدياته في الشوط الخامس على لقب التاج الثلاثي العربي لمسافة الميل بمشاركة 11 من نخبة الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 230 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب، «بحر مسقط»، و«آر بي ياس»، و«أيه أف معلمي»، و«سطام مسقط».

ويختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق «وادي طيبة» لمسافة الميل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 10 خيول أبرزها، «غرين تيم ستيشن»، «شلفا».

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