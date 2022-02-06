إسطبلات العجبان تتألق بـ «هاتريك»

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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تألقت الفرس «روعة» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري وتوجت بلقب «الجيمي»، في الشوط السابع والختامي في السباق التاسع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وقطعت الفرس الفائزة بقيادة برناردو بينيرو، مسافة السباق في زمن قدره 01:06:29 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن المركز الثاني.

ثلاثية

وسطع نجم خيول إسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بتحقيق ثلاثية «هاتريك» بإشراف المدرب عبد الله الحمادي، وكانت البداية بالجواد «اوس» تحت قيادة راي داوسون، والذي توج بلقب «المويجعي» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وابتعد الجواد الأشقر بفارق 4.25 أطوال عن أقرب الملاحقين، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:50:36 دقيقة، فيما حقق الجواد «أوكتيف»، بقيادة دين أونيل، الفوز بتتويجه بلقب الجولة الثانية من «سلسلة ماراثون العين» بالشوط الخامس، لمسافة 4100 متر، بزمن قدره 05:03:15 دقائق، بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني، وأكملت الفرس «أون كيو» بقيادة ريتشارد مولن، الثلاثية في الأمسية بفوزها بلقب «الساد» في الشوط السادس للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، بزمن 02:23:61 دقيقة، متفوقة بفارق 0:75 طول عن الملاحقين.

وأقام العين سباقه التاسع بالموسم أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

كأس الوثبة

وتوج الجواد «اس اس جلمود» لأحمد مبارك البريكي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، «تكافؤ»، وذلك بعد أن حقق زمناً قدره 01:37:05 دقيقة بفارق 3.25 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

وخطف المهر «ايه اف غنايم»، لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب «رماح» في الشوط الثاني للخيول المبتدئة توليد الإمارات والتي تسابقت لمسافة 1600 متر، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمه المهر الفائز لصالحه بفارق نصف طول عن ملاحقه المباشر وبزمن قدره 01:55:61 دقيقة.

وانتزعت الفرس «فراسة» لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب «الخزنة» بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجاء تتويج الفرس الفائزة بعد أن تصدرت بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني وبزمن قدره 01:49:65 دقيقة.

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