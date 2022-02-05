«هوت رود شارلي» يخطف الأضواء في الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري تصوير: غلام كاركر

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خطف «هوت رود شارلي» الأضواء خلال الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم يوم أمس على مضمار «ميدان» برعاية «لونجين»، عندما اقتنص لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي، ليقدم بذلك أوراق اعتماده كأحد المرشحين الأقوياء للظفر بلقب كأس دبي العالمي الشهر المقبل.

كما واصلت خيول جودلفين تألقها في سباقات الكرنفال العالمي، محققة ثنائية عبر «سوفرين برينس» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر «قوائم»، و«كرييتف فلير» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، فيما اقتنص «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي.

كما حقق «راجح» لباسل مسعود صالح الكسبي لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي.

وشهد السباق تقاسم المدربين شارلي آبلبي ودووغ أونيل صدارة انتصارات الأمسية بتحقيقهما ثنائية، فيما واصل الفارس وليام بيوك تألقه بتحقيقه ثلاثية قوية.

الشوط الأول

اقتنص «راجح» لباسل مسعود صالح الكسبي لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «مجموعة دولشي فيتا من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 55 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.09.35 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «درغام عذبة» لـ «عذبة للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب محمد دقاش.

وحل ثالثاً «براق» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

الشوط الثاني

ظفر «جت باك جولدي» لـ «دبيلو سي للسباق»، «الدابوج»، «وندرلاند» و«جولدشتان» لقب الشوط الثاني «جائزة عود ميثاء» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل مسجلاً زمناً قدره 1.13.20 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ليتل افروديت» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «سوفرين برينس» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «مجموعة إليجانت من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.36.26 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «مستر بروفيسور» لـ «آمو للسباق» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربة أليس هاينس.

وحل ثالثاً «نيو ساينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

ظفر«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «مجموعة كونكويست من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.36.82 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سترونج كونستيتيوشن» لـ «ساي جاي للسباق ورودرنر للسباق» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل.

وجاء في المركز الثالث «توز» لـ «اسطبل داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «هوت رود شارلي» لـ «رود رنر للسباق (جريم هيلم)، بوت للسباق وليام شتراوس، اسطبل جينسواي» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مجموعة ريكورد من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل مسجلاً زمناً قدره 1.57.41 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «النفود» لـ «اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «إيفرفاست» لـ «مزرعة كيدار – فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

حقق «ويذرينج» لـ «فيكتورياس» لقب الشوط السادس «السباق التحضيري لبطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «مجموعة سانت ايمييه من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.01.93 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «كنتارو داورو» لـ «مركادو للسباق» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب دووج أونيل.

وجاء في المركز الثالث «سيكريت إيميدج» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

ظفرت «كرييتف فلير» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «إيفيدنزا من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 1.47.99 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيفنسي باي» لجون وجوليا ايسبت بقيادة الفارس أوليفييه بيليه وإشراف المدرب هيرو شيميزو.

وحلت ثالثاً «دبي لاف» لجودلفين بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

باسل الكسبي: فخورون بلقب الخيول العربية

أعرب المالك باسل مسعود صالح الكسبي عن فخره واعتزازه بتحقيق «راجح» لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول العربية الأصيلة عقب منافسة مثيرة مع نخبة الخيول بالشوط.

وأضاف إن الخطة للمرحلة المقبلة سيضعها المدرب مصبح المهيري.

ومن جانبه أشاد المدرب مصبح المهيري بالفوز المستحق الذي حققه البطل، مضيفاً إنه سيرى الحالة الصحية وتصنيف خبراء التكافؤ ليحدد مشاركته في المرحلة المقبلة على المسافة ذاتها.

كما أشاد مصبح المهيري أيضاً بالفارس انطونيو فريزو وتطبيقه للخطة المرسومة للفوز باللقب.

نيل شتراوس: نسعى لتجهيز «هوت رود شارلي» لكأس دبي العالمي

أعلن نيل شتراوس أحد ملاك البطل «هوت رود شارلي» الذي ظفر بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بأن المشاركة في السباق هدفها تجهيز البطل للمشاركة في كأس دبي العالمي الشهر المقبل، كما أنه سيخوض سباقاً آخر قبل التوجه إلى الكأس العالمي.

وعبّر نيل شتراوس عن فخره بتحقيق اللقب بقيادة الفارس وليام بيوك الذي قاد البطل بكل احترافية، مشيداً في الوقت ذاته بالمجهود الذي بذله الطاقم الفني لإعداد البطل للسباق.

كما أبدى نيل شتراوس إعجابه بسباقات كرنفال كأس دبي العالمي، وكذلك تشجيع وحماسة الجماهير المتواجدة في المضمار العالمي.

دووج أونيل: رحلتنا إلى الكأس العالمي في بداياتها

أكد المدرب دووج أونيل أن الفوز الذي حققه البطل «هوت رود شارلي» في الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ما هي إلا بداية رحلتنا وحلمنا لتحقيق لقب كأس دبي العالمي الشهر المقبل على مضمار «ميدان».

وأشاد المدرب دووج أونيل بالأداء الذي قدمه البطل خلال الشوط الذي تميز بمشاركة نخبة من الخيول القوية، مشيراً إلى أنه اتخذ خطة محددة للبطل تهدف إلى عدم إرهاقه وتجهيزه بشكل مناسب ومدروس لخوض غمار الكأس العالمي.

وأضاف دووج أونيل أن الفارس وليام بيوك تعامل بشكل احترافي مع البطل الذي أدى في نهاية المطاف إلى تحقيق اللقب.

شارلي آبلبي: «كرييتف فلير» وجهتها السباقات الأمريكية

عبّر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر «سوفرين برينس» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر «قوائم»، و«كرييتف فلير» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية».

وعن «كرييتف فلير» قال شارلي آبلبي: «شعرنا بارتياح من أداء «كرييتف فلير»، وهي مهرة يمكنها أن تسلك مسار «الثقة» و«سمر رومانس» نفسه، بمعنى أننا ربما نعيدها إلى أمريكا الشمالية».

وأضاف: «يمكنها المشاركة في «جيني ويلي ستيكس» لـ «الفئة الأولى» بكينلاند في أبريل كخيار، أو النظر في سباقي الفئة الأولى اللذين فازت بهما «الثقة» في الصيف: «جست اغيم ستيكس» و«ديانا ستيكس»».

صوفي كريتين: «سوفرين برينس» حقق التوقعات

أشادت صوفي كريتين مساعدة مدرب بفريق جودلفين بالأداء الذي قدمه البطل «سوفرين برينس» بقيادة الفارس جيمس دويل والذي اقتنص لقب «بطولة جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر «قوائم»، محققاً بذلك فوزه الثاني على التوالي بالمضمار العشبي بمضمار «ميدان» العالمي.

وأكدت صوفي كريتين أن البطل سيحصل على مشاركة أخرى في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي لمسافة الميل على المضمار العشبي سيحددها المدرب شارلي آبلبي عقب عودته من بريطانيا.

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