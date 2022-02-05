محمد الرميثي يحقق ثنائية في أول أيام بطولة الشارقة الدولية (22) لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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نجح الفارس محمد شافي الرميثي، في اقتناص الفوز في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، وأكمل بها ثنائية، ختم بها منافسات اليوم الأول لبطولة الشارقة الدولية «22» لقفز الحواجز، والتي شهدها وتوّج الفائزين فيها، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وحقق فيها الفارس الرميثي فوزه الثاني على صهوة الفرس «كارامبا» «9 سنوات»، في منافسة من مرحلتين، بحواجز «145» سم، برعاية لونجين، وبفارق التوقيت، توّج الرميثي مع «كارامبا» بزمن «29.05» ثانية، والثانية الألمانية نيكولا بول، بالجواد «آرلو دو بلونديل»، بزمن «29.40» ثانية، والثالث للبريطاني دونالد ويتكر، مع الفرس «فيودينا»، بزمن «29.79» ثانية.

منافسات الشباب

استهل فرسان الإمارات الشباب، الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى بمنافسة تأهيلية لنهائي فئة الشباب لدول المجموعة الإقليمية السابعة، من فئة الشباب و«الجونيورز» والأشبال، في أولى المنافسات بحواجز «130» سم، وفاز بالمركز الأول عمر عبد العزيز المرزوقي، بالفرس «كونكورديا»، بزمن «35.21» ثانية، والثاني علي حمد الكربي، بالجواد «دبي دي في»، والزمن «37.49» ثانية، والثالث شاهين ماجد العواني، مع الجواد «دولين باي أولد»، والزمن «40.36» ثانية.

الأشبال

حاز صدارة المنافسة التأهيلية لنهائي الأشبال، بحواجز «110» سم، مبخوت الكربي، بالجواد «زاندوكان سي»، «20.21» ثانية، والثاني همام محمد، بالجواد «أوتم دينغاندو»، «21.95» ثانية، والثالثة فاطمة الملا، بالجواد «مستر نيبلس»، «22.8» ثانية.

الخيول الصغيرة

وفي البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر «6 ـ 7» سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز «125» سم، للخيول عمر 6 سنوات، و«135» سم للخيول 7 سنوات، والمركز الأول للجواد «لوكاردو أو» «6 سنوات»، بقيادة حمد الكربي، «25.32» ثانية، والثاني للفرس «فاميلي دو بارك» «7 سنوات»، بقيادة فراس حمامة، «26.23» ثانية، والثالث للجواد «هاري 223» «6 سنوات»، بقيادة عبد الله الكربي، «26.48» ثانية.

فئة الصغار

وفي تأهيلي نهائي الفرسان فئة «الجونيورز»، حواجز «120» سم، تصدرهم الأردني يوسف البكري، مع الفرس «أميشورا زد»، «21.37» ثانية، والثاني السعودي عبد العزيز العيد، والجواد «كاين أوف دو روكي ماونتين»، «22.46» ثانية، والثالث الفلسطيني عمر أيمن، والجواد «كليفورني»، «22.9» ثانية.

3 نجوم

وفي أولى المنافسات الدولية الثلاث نجوم، بحواجز «130» سم، أحرز الصدارة جاك رايان، مع الفرس «جولي في دي تينبوت»، بزمن «50.83» ثانية، والثاني سالم السويدي، مع الفرس «سيمبرلي 23»، بزمن «52.27» ثانية، والثالث عمر المرزوقي، والفرس «كانكون»، بزمن «53.7» ثانية.

المنافسة الثانية

المنافسة الثانية في البطولة من فئة الثلاث نجوم، بحواجز «140» سم، فاز بالصدارة محمد شافي الرميثي، والجواد «كابشور»، بزمن «65.12» ثانية، والثاني شين برين، والجواد «زد سفن ريغال دون» «66.47» ثانية، والثالث ليث علي، مع الفرس «كاميليا دو لا فيغن»، «67.83» ثانية.

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