«نادي دبي لسباق الخيل» يحتفي بـ«إكسبو 2020» في السباق الـ 13 غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يحتفي نادي دبي لسباق الخيل غداً بالحدث العالمي «إكسبو 2020»، عبر سباقه الـ 13 والـ 11 محلياً على مضمار «ميدان» العالمي، والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 617.5 ألف درهم.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول «إكسبو 2020 دبي» المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم 10 خيول، أبرزها «غوتشي جيرل» و«إنديس داي» لـ«إسطبلات العجبان»، «بركة» لسلطان علي، «بهية» لـ«عذبة للسباقات».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «لا تفوتوا آخر فرصة» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «بعلبك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «بن مالك» لـ«فيروز للسباقات».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «هذا وقتنا» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 12 خيلاً، أبرزها «ميادين» لـ«شادويل»، «يستاهل» لـ«إسطبلات الراشد»، «نايتس تاون» لـ«نقابة إيه إيه»، «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «زوروا إكسبو 2020 دبي» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إحساسي» لـ«شادويل»، «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هوى بلادي» و«ثري ويكس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «العالم في مكان واحد» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم 10 خيول، أبرزها «أجيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لاتست جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، «فرانز كافكا» لسلطان علي، «المظهر» لتوفيق سعيد علي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «الرؤية» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 10 خيول، أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «اكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «رنان» لـ«ر ر ر للسباقات»، «وفود» لـ«الاتحاد للسباقات».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «ساحة الوصل» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «جدول» و«طنين» و«تأمل» و«ضامن» و«شجي» لـ«شادويل»، «كنتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كيرن آيلاند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم

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