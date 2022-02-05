كأس بنتلي الفضي للبولو حلم الإمارات والحبتور

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بعد ظهر اليوم مواجهة فريقي الإمارات والحبتور في ختام بطولة كأس بنتلي الإمارات للبولو، تأهل فريق الإمارات للنهائي بالفوز على زيدان في الثانية الأخيرة من مباراة الفريقين في نصف النهائي بعد استمرار التعادل 11 - 11 ليخطف الإمارات هدفاً قاتلاً يرجح به كفته ويتأهل بصعوبة، أما فريق الحبتور فحقق فوزاً مستحقاً على فريق الشيخة علياء آل مكتوم وبعشرة أهداف مقابل ستة أهداف.

نجاح

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته بالنجاحات الفنية والتنظيمية على الصعيدين الفردي والفرقي لبطولة كأس بنتلي.

وأشار إلى أن كأس دبي الذهبية التي تنطلق 14 الجاري ستكون قوية إلى حد كبير، خصوصاً وأنها تحظى بهانديكاب 18 جولاً ويشارك فيها 9 فرق تعد الأقوى على صعيد الشرق الأوسط وهي، أبوظبي وإيه إم و«بنجاش دودسون وهوريل» وكلينوفا سكون وذئاب دبي كافو وغنتوت والحبتور والإمارات وزيدان.

برنامج

يشمل برنامج ختام بطولة كأس بنتلي الإمارات للبولو دخول الفرسان بموكب حملة الأعلام، وتبدأ مباراة كأس هيلدون بين فريقي ذئاب دبي كافو و«بنجاش دودسون» في الثانية ظهراً، وبعدها يتابع الحضور رحلة البحث عن الكنز «العملات الذهبية» بأرض الملعب وعرض لسيارات بنتلي، ثم يعزف السلام الوطني للدولة إيذاناً بانطلاق نهائي كأس بنتلي الفضية بين فريقي الإمارات والحبتور، وفي الخامسة عصراً يقوم راعي حفل الختام بتتويج بطل الكأس والوصيف، وأفضل لاعب والهداف وأفضل خيل، وتتويج الفائز بكأس هيلدون ووصيفه.

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