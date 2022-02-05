90 خيلاً في السباق التاسع لمضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبد الله)

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يشهد المضمار العيناوي، اليوم، سباقه التاسع بالموسم، بمشاركة 90 من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس في 7 أشواط على جوائز مالية تبلغ 555 ألف درهم. وتتجه الأنظار نحو الشوط الخامس، حيث تنطلق الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، والذي يمتد لمسافة 4100 متر، هانيكاب، وتسعى خلاله عدد من الخيول القوية للفوز باللقب، يبرز منها «ويسل» و«بلد الريف» و«أوكتيف».

وتستهل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر وتتسابق فيه الخيول عمر أربع سنوات فما فوق،فيما خصص الشوط الثاني للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، ويعتبر «ايه اف غنايم» أحد أبرز الخيول المرشحة للفوز باللقب إلى جانب «ايه أس ثوبان»، و«ايه اتش رياح».

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «كوندشنس» تتنافس 12 خيلاً يبرز منها كمرشح للصدارة «آر بي سيكوندتونن»، و«فاريش أوبي»، أما في الشوط الرابع، لمسافة 1600 متر، فيبحث «اوس» عن اللقب تنافسه خيول قوية أبرزها «جاب المحفوظ» . وتعود الخيول المبتدئة للظهور بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، وتتسابق في الشوط السابع 6 من الخيول لمسافة 1000 متر.

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