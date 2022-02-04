«الشارقة الدولية 22 لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بطولة الشارقة الدولية 22 لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتنطلق المنافسات اليوم بمشاركة 320 خيلاً وأكثر من 200 فارس وفارسة من 25 دولة، يتنافسون على مدار 17 شوطاً بالميدان الخارجي والصالة المغطاة، وينشد الفرسان الفوز بنصيب من جوائزها التي تعادل 720 ألف درهم.

وتعتبر البطولة مؤهلة لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للأشبال والناشئين والشباب والخيول الصغيرة والتي ستصاحب بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم والتي تقام من 10 إلى 13 الجاري.

7 أشواط

يشهد اليوم الأول للبطولة 7 أشواط تبدأ بشوط مستشفى الشارقة للخيول للفرسان الشباب وبجولتين وبحواجز 130 سم وجوائزه 3600 يورو، ويتبعه شوط نادي الشارقة للأطفال وبجولتين وبحواجز 110 سم وجوائزه 2000 يورو.

الخيول الصغيرة

ويقام الشوط الثالث، شوط شركة كافالور للخيول الصغيرة بعمر 6 و7 سنوات بجولة واحدة ضد الزمن بحواجز لخيول 6 سنوات 125 سم ولخيول بعمر 7 سنوات 135 سم وجوائزه 3000 يورو، وخصص الشوط الرابع شوط نادي الشارقة للفرسان الناشئين بحواجز 120 سم وجوائز 3000 يورو، ويتبعه شوط اتحاد الإمارات للفروسية بجولة واحدة وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ثم الشوط السادس شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة بجولة واحدة وبحواجز تصل ارتفاعها حتى 140 سم وبجوائز قدرها 2000 يورو، ويختتم اليوم الأول بالشوط السابع شوط تصفيات الجائزة الكبرى بجولتين وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم وبجوائز مالية قدرها 25500 يورو.

ويقام في اليوم الثاني للبطولة «السبت» 6 أشواط وفي اليوم الثالث والختامي «الأحد» 4 أشواط

وتشهد البطولة إقامة بطولة كأس الأمم للأشبال والناشئين والشباب بنسختها الرابعة كما يصاحب المنافسات معرض لمستلزمات الفروسية ومطاعم منوعة وقرية تراثية.

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