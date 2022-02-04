الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، برعاية «لونجين»، وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وفي هذا الصدد قال اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا أن تعود شركة «لونجين» مرة أخرى، لطالما كانت داعمة لرياضة الفروسية في الشرق الأوسط والعالم، وتعد ساعات المضامير الخاصة بها جزءاً لا تجزأ من أمسيات السباقات العالمية، نتمنى لفريق «لونجين» أمسية ناجحة وممتعة في كرنفال كأس دبي العالمي.

ومن جانبه، قال باتريك عون، المدير الإقليمي للعلامة التجارية في الشّرق الأوسط وجنوب شرق آسيا: تفخر «لونجين» بكونها حافظة الوقت الرسمية والمؤقِّت الرسمي وشريكاً أساسياً في كرنفال كأس دبي العالمي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بالتميز والأناقة، سنواصل تقديم خبراتنا في حفظ الوقت ودعم أفضل المواهب في سباقات الخيل، الذين يصلون باستمرار إلى آفاق جديدة بدقة مطلقة وأداء عال، وهي نفس القيم الأساسية، التي نتبناها في صناعة الساعات لدينا.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 55 ألف دولار مشاركة 6 خيول أبرزها «براق» لـ«ياس للسباقات»، «حراب» لـ«الوثبة للسباقات»، «درغام عذبة» لـ«عذبة للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة عود ميثاء» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار 6 خيول أبرزها «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «المهاجم» لناصر عسكر، «رودي تريجر» لـ«إسطبلات باركي باتريسيوس للسباق».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 7 خيول أبرزها «آيلاند فالكون» و«نيو ساينس» و«سوفرين برينس» لجودلفين.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار 8 خيول أبرزها «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دسمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار مشاركة 12 خيلاً أبرزها «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «فور ذي توب» و«كويب» لـ«ر ر ر للسباقات»، «هوت رود شارلي» لـ«رود رنر للسباق» و«بوت للسباق وليام شتراوس» و«اسطبل جينسواي»..

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «السباق التحضيري لبطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار 13 خيلاً أبرزها «كينج أوف كونكويست» و«نادر» و«نايت أوف لوكسوري» و«سيكريت إيميدج» لجودلفين، «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار مشاركة 10 مهرات وأفراس، أبرزهن «كرييتف فلير» و«دبي لاف» و«لاست لوك» و«سوفت ويسبر» و«ستيننج بيوتي» و«ويدينج دانس» لجودلفين.

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