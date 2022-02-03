خلف الغيث بطلاً لـ «كأس الفهيدي للقدرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير - غلام كاركر

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حقق الفارس خلف أحمد الغيث لقب سباق «كأس الفهيدي للقدرة» لمسافة 119 كم، الذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 131 فارساً وفارسة، إذ تمكن البطل من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «فوغ تريو» لـ «اسطبلات جميرا» مسجلاً زمناً وقدره 4:15:52 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، على صهوة «جي ايه اروش» لإسطبلات «F3»، فيما حل في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «هودين فاير» لإسطبلات «M7».

وبعد نهاية السباق، قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال «كأس الفهيدي للقدرة» وسط تصفيق حار من الجمهور.

سعادة غامرة

وتقدم بطل السباق الفارس خلف أحمد الغيث بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللامحدود لرياضة القدرة وللفرسان ومجتمع القدرة كافة.

وعبر بطل السباق الفارس خلف أحمد الغيث عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز بلقب «كأس الفهيدي للقدرة» الذي يعتبر الأول له داخل الدولة.

وأضاف إن السباق كان قوياً وشهد تنافساً كبيراً وعلى الرغم من السرعة الكبيرة في البداية إلا أنه سرعان ما عادت السرعة الطبيعية في بقية المراحل، مشيداً في الوقت ذاته بالجواد «فوغ تريو» الذي قدم مستوى مميزاً خلال مراحل السباق المختلفة على الرغم من أن هذه المرة الأولى التي يمتطيه فيها، كما أثنى على توجيهات المدرب وكذلك الدعم من فريق العمل.

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