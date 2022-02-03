كأس الفهيدي للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق في السابعة من صباح اليوم، سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كلم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وينتظر أن يشهد السباق منافسة ساخنة في ظل مشاركة نخبة من الفرسان في الدولة.

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للمشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق.

وتحمل إسطبلات «MRM» اللقب بعد الفوز به النسخة الماضية بواسطة الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «بيليك المنيرة» بعد منافسة ساخنة على الصدارة، بينما جاء زصيفاً الفارس سعيد الشامسي ممتطياً صهوة الجواد «اينهو ليجور» لإسطبلات M7-2، وجاء ثالثاً الفارس راشد الكندي على صهوة «فاندال دى بيسي» لإسطبلات F3.

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