ويل بطل «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حلّق الفارس الألماني ديفيد ويل على صهوة جواده «بابلو اتش دي» بكأس الشراع لونجين الماسية، وتّوج بلقب النسخة الخامسة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي جرت فعالياتها خلال الفترة من 26 وحتى 30 يناير الماضي، بمشاركة 220 فارساً وفارسة، من 19 دولة حول العالم، برعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

كما توج الفارس السويدي هنريك إيكرمان بالجواد «هوليوود في»، بجائزة الشيخ زايد بن هزاع الذهبية.

شهد منافسات ختام البطولة وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان الكعبي، المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي شريك البطولة.

وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، على نجاح البطولة، وعبر عن فخره بحسن التنظيم ، وقال إنها جاءت في أروع حلة ، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

وأضاف : هذا ما دأبت عليه اللجنة المنظمة في جميع دورات البطولة، من الناحية التنظيمية والفنية، فكان من نتاجها المشاركة الكبيرة فيها من أميز فرسان القفز في العالم، والنتائج المتقدمة التي أحرزوها.

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