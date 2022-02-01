«أجمل شتاء في العالم» تُنعش عروض الخيل العربي في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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تحظى الخيول العربية الأصيلة باهتمام استثنائي في دولة الإمارات، إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في أعداد الخيول الأصيلة فيها، كما تصدّر سنوياً 500 حصان وفرس أصيلة لمختلف أنحاء العالم.

وتشكل أجواء شتاء الإمارات المعتدل فرصة ذهبية للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية في بيئتها الطبيعية، وهو ما تحرص على توفيره عروض جمال الخيل العربي المصاحبة لفعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في أبوظبي، والمتزامنة مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تعرّف بأجمل معالم الإمارات الطبيعية والترفيهية وتبرز هويتها السياحية الموحدة في مناطق الدولة كافة. وتعيش في الإمارات سلالات عديدة من الخيول العربية الأصيلة ومنها الكحيلان، والصقلاوي، والعبيان، والحمداني. وهي سلالات عربية نقية حافظ أهل المنطقة على فرادتها فصارت أيقونة عالمية لجمال الخيول.

ويمكن لزوار «مهرجان الشيخ زايد» الاستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة ومشاهدة عروض جمال الخيل العربي كل أسبوع مساء أيام الخميس والجمعة من الساعة 8 وحتى 8:30 في ميدان الخيل والهجن في موقع المهرجان بمنطقة الوثبة.

كما يحظى رواد مهرجان الشيخ زايد، عبر زيارتهم أجنحة حضارة الإمارات في المهرجان بفرصة مشاهدة عرض مسيرة «مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة»، الذي يقدم أيضاً لزوار مهرجان الشيخ زايد فرصة المشاركة في السحب على جوائز وهدايا قيّمة من خلال ملء قسائم خاصة ووضعها في صناديق السحب والتي تبث مباشرة على شاشة التلفزيون، وتتواصل تباعاً حتى نهاية شهر مارس 2022.

تجربة عائلية

ركوب الخيل في الهواء الطلق إحدى التجارب المدهشة التي تشهد أيضاً اهتماماً ملحوظاً من قبل زوار «مهرجان الشيخ زايد»، وتجربة يستمتع بها عشاق هذه الهواية يومياً في ظل طقس شتاء الإمارات المعتدل على أرض المهرجان وتحديداً في ميدان ركوب الخيل والهجن ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، وتجربة عائلية يُقبل عليها الأطفال خصوصاً بشكل كبير، فيما يتم التقاط الصور التذكارية لهم وهم يقودون الجياد بسعادة وفرحة غامرة.

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