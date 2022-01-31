4 ألقاب لمربط دبي في «مهرجان سلطان بن عبدالعزيز»

المصدر: متابعة ــ البيان الرياضي

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً قوياً في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته التاسعة، والذي شهدت فعالياته مزرعة الخالدية بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أول من أمس، حيث تمكن الإنتاج المحلي للمربط من انتزاع 4 ألقاب بمنافسات شديدة بين 271 خيلاً من أجود الخيول العربية من 141 مربطاً من 25 دولة موزعة.

وتمكن مربط دبي من فرض مكانته كالعادة في أقوى البطولات العالمية، وذلك بنيل إنتاجه المحلي لقبين ذهبيين ولقباً فضياً ولقباً برونزياً. وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في ختام المهرجان، واصفاً الحدث بأنه محطة دولية كبرى ناجحة.من ناحيته، أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في المهرجان.

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