«تهديد» لأحمد بن راشد يتألق في السباق الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري تصوير - غلام كاركر

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ظفر «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي خلال السباق الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» والعاشر محلياً على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «الطاير للسيارات».

كما حقق «ضحوي» لعبد المجيد الكوت لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، فيما اقتنص «اوتمن برايد» لـ«الإسطبلات الوطنية» بلقب الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي، بينما نال «نمرود» لأحمد بن طوق المري لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي.

وشهدت الأمسية تألق المدرب مصبح المهيري والفارس انطونيو فريزو، اللذان حققا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفر «نمرود» لأحمد بن طوق المري بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جاغوار I-PACE» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.48.53 دقيقة وبفارق 8 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ثائر عذبة» لـ«عذبة للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش.

وحل ثالثاً «آر بي سيكوندتونون» لـ«بايرلي للسباقات» بقيادة الفارس جاري سانشيز وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الثاني

اقتنصت «شدزادي» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «لاند روفر ديفندر» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلة زمناً قدره 1.27.02 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثالث

حقق «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «جاغوار F-TYPE» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.37.18 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بن مالك» لـ«فيروز للسباقات» بقيادة الفارس لياندرو شيمين وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط الرابع

أقتنص «شانتي ستار» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «رينج روفر الجديدة» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.25.51 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «تبارك» لذات المالك بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

ظفر «اوتمن برايد» لـ«الإسطبلات الوطنية» بلقب الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي برعاية «لاند روفر» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 2.29.71 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ميستري لاند» لبندر مويسان العتيبي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «ماجستيك مامبو» لمالكه بريدي كادان بقيادة الفارس رونالد ودورث وإشراف المدرب مايك دي كوك.

الشوط السادس

حقق «ضحوي» لعبد المجيد الكوت لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 57.57 ثانية وبفارق طول عن «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «راهي» لـ«نقابة هاف ايه لاك» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جابر رمضان.

الشوط السابع

ظفر «سكابارد» لديفيد ايه بيرنسين لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «جاغوار F-PACE SVR» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.39.60 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «مقرب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

مصبح المهيري: سعيد بالثنائية في «ميدان» العالمي

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال السباق الـ 12 لـ «نادي دبي لسباق الخيل» والعاشر محلياً على مضمار «ميدان» العالمي.

كما أشاد مصبح المهيري بالمستوى الكبير الذي قدمه «نمرود» لأحمد بن طوق المري الذي توج بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، مؤكداً بأنه سينتظر تصنيف خبراء التكافؤ وحالة البطل الصحية عقب السباق ليقرر بعدها الوجهة المقبلة والتي ستكون اما على مضمار «ميدان» أو مضماري أبوظبي أو العين.

وعن «ضحوي» لعبد المجيد الكوت الذي ظفر بلقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، قال مصبح المهيري إن البطل حقق الفوز الثاني على التوالي على مضمار «ميدان» مضيفاً بأنه الوجهة المقبلة سوف يتم تحديدها بالتشاور مع المالك.

هلال العلوي: وجهة «اوتمن برايد» و«ميستري لاند» أمسية «كأس السعودية»

أكد المدرب هلال العلوي بأن الوجهة المقبلة «اوتمن برايد» لـ«الإسطبلات الوطنية»، الذي توج بلقب الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي، ووصيف الشوط «ميستري لاند» لبندر مويسان العتيبي، ستكون أمسية «كأس السعودية»، التي ستقام الشهر المقبل.

وأشاد هلال العلوي بالمستوى الكبير الذي قدمه البطل والوصيف خلال الشوط، إذ يمتلكان مستقبلاً باهراً في السباقات، خاصة أنهما يحبذان المسافات الطويلة.

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