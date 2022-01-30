الامارات يلاقي الذئاب والحبتور يواجه بنجاش في كأس بنتلي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ونائب حاكم دبي، تستأنف في الثانية من بعد ظهر اليوم، منافسات الدور الثاني من بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو 2022، والتي تختتم في الخامسة من شهر فبراير المقبل، وتقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش وهو لقاء قوي، بسبب قوة الفريقين ومعرفة كل منهما بالفريق المنافس، ونقاط القوة والضعف.

أما المباراة الثانية في الرابعة عصراً فتجمع بين فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور.

والفريقان سبق أن لعبا معاً في المباراة الافتتاحية لفريق الإمارات، والذي لم يحالفه التوفيق فيها، وكان الفوز من نصيب فريق الذئاب 12/11 لذلك يسعى فريق الإمارات لرد اعتباره وخاصة بعد العرض القوى، الذي قدمه في ختام الدور التمهيدي أمام الحبتور، وفاز بسهولة 12/9، وفي المقابل يسعى الذئاب إلى الفوز، ويكرر سيناريو المباراة الماضية فها يكشر عن أنيابه اليوم.

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