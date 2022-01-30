المرزوقي بطل «دولية الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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انتزع الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي لقب الجائزة الكبرى في بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، والتي تزامنت منافساتها مع الحدث الرئيس من فئة الأربع نجوم، وأقيمت منافسة الجائزة الكبرى منتجع الفرسان الرياضي الدولي لونجين، والتي بلغت جوائزها (25.500) يورو، في ختام منافسات اليوم الثالث لبطولة الشراع، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة من أمهر الفرسان المشاركين في النسخة الخامسة لبطولة الشراع، وصعد منهم إلى جولة التمايز 11 فارساً، تجدد بينهم التنافس والتحدي على اللقب، وأكمل التمايز دون خطأ 5 فرسان.

حاز المركزين الثاني والثالث فرسان القفز الهولنديون، أما المركز الثالث فتوج به الفارس بارت بليس المشارك الأول في جولة التمايز بصحبة جواده «غرينوبل دي ان»، وأنهى الجولة في زمن بلغ (35.95) ثانية، ومواطنه الفارس يور فريلنغ (المشارك رقم 9) أنهى التمايز مع الفرس «غريفن فان دو هفنك» في زمن جديد بلغ (35.80) ثانية، أزاح به زميله عن الصدارة المؤقتة، التي لم يهنأ بها طويلاً، بعد أن حسم أمرها فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي المشارك الأخير (رقم 11) في جولة التمايز بصحبة الفرس «كونكورديا» (إحدى خيول القفز المملوكة لإسطبلات الشراع)، وأكمل الجولة بتفوق مسجلاً زمناً جديداً بلغ (35.68) ثانية، كانت كفيلة بتتويج فارسنا المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، بعد تحد عال لكسب الزمن، وإحراز الصدارة، التي جاءت بفارق أجزاء من الثانية بين المراكز الثلاثة الأولى.

شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، وعمران أحمد العويس، رئيس البطولة، يذكر أن فارسنا الشاب عمر المرزوقي كان قد حقق بطولة أولمبياد الشباب في الأرجنتين عام 2018.

دولية الشباب

كما فاز فارسنا الشاب حميد عبد الله المهيري على صهوة الفرس «شالينا 9» بلقب المنافسات الدولية للفرسان الشباب عمر 25 سنة فأقل، وتوّج بكأس المركز الأول في أعقاب فوزه في المنافسة الثالثة لهذه الفئة، والتي استحدثتها الشراع على ميادين الفروسية بالإمارات في دورتها الرابعة عام 2020، وجاءت منافسة الشباب في النسخة الخامسة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، برعاية شارلس أون، التي وفرت لها أعلى درجات السلامة لتمكين الفرسان الشباب من الاحتكاك برصفائهم من الفئة الفنية المتقاربة، وتقديم أفضل ما يمكن من نتائج.

شارك في المنافسة 17 فارساً وفارسة، وانتقل منهم 5 فرسان إلى جولة التمايز، وأتمها دون خطأ 4 فرسان، أولهم الفارس حميد المهيري المشارك الـ4 في التمايز، وأكملها مع الفرس «شالينا 9» في زمن بلغ (36.33) ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشاب علي حمد الكربي، المشارك الـ5 في التميز مع الجواد «دبي دي في»، وأكمل التمايز في (36.72) ثانية، والثالث الفارس السوري أسامة الزبيبي المشارك الأول في التمايز بالجواد «فلاش غوردون 30»، وأكملها في زمن بلغ (38.63) ثانية.

الشراع فارمز

وشهدت أولى منافسات بطولة الشراع في يومها الثالث، منافسة سرعة ضمن بطولة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (120) سم، برعاية (الشراع فارمز- بريطانيا)، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 16 فارساً، برز من بينهم فارسنا علي عبد الله بن خادم مع الفرس «دوكسان بي»، منهياً الجولة في زمن بلغ (45.59) ثانية، وحاز بجائزة المركز الأول، ومن الأردن شارك الفارس يوسف خير البكري مع الفرس «أميشورا زد»، مسجلاً زمناً بلغ (46.24) ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، ونالت الفارسة الأميرة وطفة آل سعود، وأنهت الجولة مع الفرس «ديسيكا» في زمن بلغ (48.23) ثانية.

كما عاد فرسان الإمارات لقفز الحواجز للسيطرة مجدداً على المراكز الخمسة الأولى في منافسة من فئة النجمتين، برعاية قناة (ياس)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز (130) سم، وتنافس فيها 43 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة 14 فارساً دون خطأ، ونجح 6 منهم في إكمال التمايز نظيفة دون خطأ، وتسيّد فرساننا منصة التتويج من الأول وحتى الخامس، المركز الأول ناله الفارس المتألق سيف عويضة الكربي مع الفرس «شانتال» وبزمن التمايز (28.38) ثانية، والثاني راشد الرميثي بالفرس «فالنتاين» والزمن (30.75) ثانية، وفي المركز الثالث محمد شافي الرميثي مع الجواد «سيزانو ان تي» وزمن التمايز (31.23) ثانية، ومن بعدهم الفارس عمر المرزوقي و«دنيثا» رابعاً، وسالم خميس السويدي و«كمبرلي 23» خامساً.

الشرفا بطلاً

تواصلت انتصارات فرسان الإمارات خلال الفترة الصباحية في آخر أيام فعاليات البطولة، وحاز صدارة منافسة جائزة (بوليسورث أليت آكشنس)، فارسنا الشاب عبد الله أحمد أمين الشرفا، بعد فوزه في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز من فئة النجمتين، على حواجز ارتفاعها (120) سم، وشارك فيها 35 فارساً وفارسة، 12 منهم انتقلوا إلى التمايز، وأكمله 4 فرسان دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول الفارس عبد الله الشرفا بالفرس «فيفا»، وزمن التمايز (29.00) ثانية، والثاني الفارس السوري أسامة الزبيبي بالفرس «أموريت» والزمن (31.03) ثانية، واحتل المركز الثالث فارسنا هزاع حمد الظاهري مع الفرس «غيو ليانوفا ماجيك»، وبلغ زمنه في التمايز (32.28) ثانية.

«غلامور» في المركز الأول عمر 6 سنين و«زد سفن بورش» 7 سنين

أحرزت الفرس «غلامور دو فيا»، لقب بطولة الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، برعاية كفالور، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، بمشاركة 16 خيلاً، 5 منها انتقلت إلى التمايز بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء، وحققت الفوز «غلامور» بقيادة فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي، وأنهت التمايز في (31.58) ثانية، وجائزة المركز الثاني جاءت من نصيب الفرس «غليسين دو براديسو» بقيادة فارسنا عادل خميس علي سعيد، وبزمن التمايز (32.48) ثانية، والمركز الثالث نالته الفرس «لومادين»، بقيادة الفارس السوري هشام غريب، وبزمن التمايز (33.76) ثانية.

وفي ختام منافسات البطولة الدولية من نجمة واحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، من جولة مع تمايز على حواجز (135) سم، تنافست 15 خيلاً، وانتقلت إلى التمايز 5 منها، وفاز بجائزة المركز الأول الجواد «زد سفن بورش»، بقيادة الفارس الإيرلندي شين برين، وأنهى التمايز في (33.61) ثانية، والمركز الثاني ناله الجواد «كراك جي ال ان»، وأنهى التمايز في (35.22) بقيادة الفارس حمد الكربي، والمركز الثالث جاء أيضاً من نصيب خيول الإمارات الصغيرة، وفاز به الجواد «كالو نوسار»، وأنهى التمايز بقيادة الفارس سيف عمر ثابت، في زمن بلغ (38.17) ثانية.

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