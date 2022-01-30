4 ألقاب لمربط دبي في «مهرجان سلطان بن عبدالعزيز»

المصدر: متابعة: البيان الرياضي

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً قوياً في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته التاسعة، والذي شهدت فعالياته مزرعة الخالدية بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أول من أمس، حيث تمكن الإنتاج المحلي للمربط من انتزاع 4 ألقاب بمنافسات شديدة بين 271 خيلاً من أجود الخيول العربية الأصيلة التي دفع بمشاركتها 141 مربطاً من 25 دولة موزعة بين أقوى مرابط البلد المضيف والمرابط الخليجية ومرابط رائدة من مختلف مناطق العالم، وهي مرابط حرصت على حضور مهرجان أصبح موعداً عالمياً لقياس جودة الإنتاج وترتيب مستويات المرابط المنتجة.

وتمكن مربط دبي من فرض مكانته كالعادة في أقوى البطولات العالمية، وذلك بنيل إنتاجه المحلي لقبين ذهبيين ولقباً فضياً ولقباً برونزياً، ففي بطولة المهرات بعمر سنة نالت المهرة دي نجلاء من الفحل دي سراج والفرس إيلي فلامينكا اللقب الذهبي للبطولة بإجماع الحكام، ونالت المهرة دي جورية وهي أيضاً من الفحل دي سراج والفرس دي نوال اللقب الذهبي لبطولة المهرات بإجماع الحكام، وتمكن المهر دي شهير من الفحل ع ج مرزان والفرس العالمية دي شهلا من إحراز مركز الوصافة لبطولة الأمهار، وحصل المربط على اللقب البرونزي للأمهار بعمر سنة مع المهر دي تويجان من الفحل العالمي إكسكاليبور والفرس دي شهيرة، ليؤكد المربط أسلوبه التنافسي في التعبير عن قوته الإنتاجية المتجددة.

محطة متميزة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في ختام منافسات المهرجان، واصفاً الحدث بأنه محطة دولية كبرى ناجحة بالمقاييس كافة التي جعلت منه بطولة عالمية تحرص أقوى المرابط في المنطقة والعالم على المشاركة فيها وقياس مستويات جودتها الإنتاجية.

وقال التوحيدي: «مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي رسخ مكانته التنافسية العالية منذ أن تم الإعلان قبل سنوات عن تحوله إلى بطولة عالمية. وقد حرصنا على أن نكون دوماً في هذا المحفل العالمي الكبير إلى جانب أقوى المرابط العالمية. ومثلما حققنا في كل الدورات نتائج جيدة، استطاع إنتاجنا المحلي الجديد أن يسطر جودته في هذه الدورة بحصيلة متميزة ولا شك في أن أحد أبطال مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي كان المستوى العالي للتنافس والأجواء الحماسية، وكذلك المستوى المتميز في التنظيم الذي يؤكد المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم البطولات العالمية الداعمة للخيل العربية الأصيلة».

هدف

من ناحيته أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في المهرجان مؤكداً أن الحدث قد نال ما يستحق من نجاح شامل لكل مكونات التميز. وقال المرزوقي: «مربط دبي تمكن في هذا المهرجان من تحقيق الأهداف التي سطرها من المشاركة. البطولة ذات مستوى تنافسي كبير بين مرابط عالمية، ولذلك حرصنا على المشاركة بجديد إنتاج المربط لقياس مدى قوة الجودة التي تعد الهدف الأكثر أهمية، وقد عبرت النتائج الجيدة لإنتاجنا عن نجاح مهمتنا. كما أكد الفحل العالمي دي سراج أنه منجم لصناعة الأبطال بعدما أثبت إنتاجه جودته العالية في مختلف البطولات الدولية وعاد تأكيد ذلك في هذا المهرجان العالمي الذي استقطب مشاركة أجود إنتاج أقوى المرابط الدولية».

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