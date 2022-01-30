السباق الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» اليوم بمضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الـ 12 لـ «نادي دبي لسباق الخيل» و العاشر محليا على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «الطاير للسيارات»، والتي تتضمن 7 أشواط مثيرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 609 ألف درهم.

الشوط الاول

يشهد الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جاغوار - I-PACE» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 13 خيلا أبرزهم «قصائد» و «اوبتيميزم» و «ثابت الريف» لـ «إسطبلات العجبان»، «إميلينا دو كايرو» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «ثائر عذبة» لـ «عذبة للسباقات».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «لاند روفر ديفندر» البالغ قيمة جوائزه 82 ألف و 500 درهم مشاركة 8 مهرات أبرزهن «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «شدزادي» لناصر عسكر، «تيوليب آر» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «جاغوار - F-TYPE» البالغ قيمة جوائزه 82 ألف و 500 درهم 16 خيلا أبرزهم «الهزيم» و «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «لايت بيم» لسلطان علي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «رينج روفر الجديدة» البالغ قيمة جوائزه 87 ألف و 500 درهم مشاركة 8 خيول أبرزهم «إدارات» لـ «شادويل»، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «هايد بارك» لسلطان علي، «ليدرشيب» لأحمد بلقاسم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي برعاية «لاند روفر» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم 9 خيول أبرزهم «مدرب» لـ «شادويل»، «آكت أوف ويسدوم» لـ «نقابة إيه إيه»، «جست يو وايت» لناصر عسكر، «راستريلي» لأحمد علي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 8 خيول أبرزهم «تشابه» و «الفلك» لـ «شادويل»، «راهي» لـ «نقابة هاف ايه لاك»، «ضحوي» لعبد المجيد الكوت.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جاغوار - F-PACE SVR» البالغ قيمة جوائزه 87 ألف و 500 درهم 10 خيول أبرزهم «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقرب» لـ «شادويل»، «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، «المروم» لـ «إسطبلات الراشد».

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