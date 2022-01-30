رباعية لجودلفين في الكرنفال الثالث

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، التي أقيمت على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «إعمار»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي رباعية مثيرة عبر «سيسكاني» بطل الشوط الثالث «بطولة كأس الخيل» لمسافة 2810 أمتار «قوائم»، «ستار سفاري» بطل الشوط الخامس «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر «قوائم»، «ريال وورلد» نجم الشوط السابع الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«مان أوف بروميس» نجم الشوط الثامن «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم».

وظفرت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» بلقب الشوط الرابع «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «قوائم»، فيما نال «مبكر» لـ «شادويل» لقب الشوط السادس «كأس وسط مدينة دبي» لمسافة 1400 متر.

واقتنص «باتوان» لمالكه اوليفر لودج لقب الشوط الأول «إعمار دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر، بينما حقق «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثاني «جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1600 متر.

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