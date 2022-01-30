«داون اون دا بايو» نجمة المضمار الأصفر

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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ظفرت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «HIVE» في السباق السابع لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «زعبيل».

كما حقق «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «اسطبلات شادويل»، فيما نال «الكرامة» لـ«شادويل» لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «كينلاند».



واقتنص «إيه إف متكافل» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، بينما ظفر «البارق» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري»، فيما حققت «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «كينلاند».



ونال «لا هموم» لـ«فريق القمة للسباقات» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري».



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