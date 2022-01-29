«داون أون دا بايو» لحمدان بن محمد تواصل تألقها في «جبل علي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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ظفرت «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «HIVE»، في السباق السابع لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «زعبيل». كما حقق «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل»، فيما نال «الكرامة» لـ «شادويل»، لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «كينلاند».

وشهد السباق تألق المدرب سالم بن غدير، والفارس رويستون فرنش، بتحقيقهما ثنائية خلال الأمسية.

الشوط الأول

ظفر «إيه إف متكافل» لخالد خليفة النابودة، بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1200 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.21.25 دقيقة، وبفارق رقبة عن «إيه إف أفهم» لخالد خليفة النابودة أيضاً، بقيادة الفارس مارسيلينو روديغز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

وحل ثالثاً «إيه إف ينومس» لذات المالك، بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

اقتنص «البارق» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.13.25 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «فابريزيو» لـ «نقابة الخرطوم للسباق»، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب محمد إبراهيم.

وجاء في المركز الثالث «أنبار» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس أندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.57.94 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «الجيرز» لـ «رباح للسباقات»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وحل ثالثاً «آيرش فريدم» لملاكه جون والتر مورايس وجون مورايس ومايكل جوناثان مورايس، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر «الكرامة» لـ «شادويل»، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، برعاية «كينلاند»، البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 59.87 ثانية، وبفارق رقبة عن «فنار» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

حققت «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، برعاية «كينلاند»، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلة زمناً قدره 1.51.87 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

اقتنصت «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «HIVE»، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 1.38.35 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «إرادتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «المرقب» لعبد المحسن العبد الكريم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «لا هموم» لـ «فريق القمة للسباقات»، بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.39.55 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «تخطيط» لمؤمن مأمون أحمد مكي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بتتويج المدرب دووج واتسون ببطولة المدربين للموسم الماضي (2020 - 2021)، فيما قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي نالها المدرب سالم بن غدير والفارس زافير زياني.

راشد بن غدير: «داون أون دا بايو» حققت التوقعات

أشاد راشد محمد بن غدير بالأداء الكبير الذي قدمته «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي حققت لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «HIVE».

وقال راشد بن غدير بأن البطلة حققت التوقعات حولها، إذ واصلت تألقها في المضمار الأصفر، وحققت الفوز بجدارة، حيث تصدرت السباق كعادتها منذ بداية الانطلاقة، وواصلت زعامتها حتى خط النهاية، لتضيف إنجازاً آخر بالمضمار، حيث سبق لها الفوز على ذات المسافة في شهر ديسمبر الماضي.

كما أشاد راشد بن غدير، بمستوى المشاركة في الشوط من مختلف الإسطبلات بالدولة، ما يؤكد المجهود الذي بذله الفارس رويستون فرنش، خلال مجريات الشوط.

دووج واتسون: «لوست إيدن» وجهته المقبلة «جبل علي ستيكس»

أعرب المدرب دووج واتسون عن سعادته بالفوز الذي حققه «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل».

وقال دووج واتسون إن الوجهة المقبلة للبطل، هو سباق «جبل علي ستيكس»، مشيداً بأداء البطل المتطور، إذ سبق أن حل في المركز الثاني في المضمار الأصفر، الشهر الماضي.

كما أشاد دووج واتسون بنسل البطل، حيث ينحدر من نسل الفحل «سي ذا ستارز».

بوبات سيمار: «ليدي سناز» ناسبتها الأرضية والمسافة

أشاد المدرب بوبات سيمار، بالفوز الذي حققته «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، التي اقتنصت لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، برعاية «كينلاند»، مؤكداً أن أرضية المضمار كانت مناسبة، إلى جانب المسافة أيضاً، لذلك تمكنت من التفوق على نخبة الخيول بالشوط.

وأضاف أن مشاركتها المقبلة، ستكون في نفس المضمار، وستعود إلى مسافة الميل، وسيرى تصنيف الخبراء وحالتها الصحية، ليقرر بعدها الوجهة المقبلة.

وأشار بوبات سيمار، إلى أن البطلة تنحدر من نسل طيب، فوالدها الفحل «كيرلين» بطل كأس دبي العالمي عام 2008.

إد بروسر: «كينلاند» حقق النجاح في مضمار جبل علي

أكد إد بروسر ممثل «كينلاند» في أوروبا، أن رعايتهم لشوطين في سباقات جبل علي، حقق نجاحاً كبيراً، نظراً لدورهم الكبير الذي يلعبونه في السباقات، كما سبق لهم أداروا مزاداً للخيل في الإمارات.

وأضاف أنهم سيكررون تجربة الرعاية في العام المقبل، وهم أصدقاء دائمون للمضمار الأصفر، مشيداً بالاستقبال والحفاوة التي قوبلوا بها بالمضمار.

كما أشاد إد بروسر، بتعلق الجماهير بسباقات المضمار العائلي، وقوة المنافسة فيه، متمنياً النجاح والتوفيق لإدارة المضمار في السباقات والفعاليات التي تنظمها.

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