خيول جودلفين تواصل تألقها في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري - تصوير - غلام كاركر

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حققت خيول جودلفين رباعية مثيرة، خلال الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «إعمار»، ومشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وشهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول في الدولة.

وجاءت رباعية الإسطبل الأزرق الملكي، عبر «سيسكاني» بطل الشوط الثالث «بطولة كأس الخيل» لمسافة 2810 أمتار «قوائم»، و«ستار سفاري» بطل الشوط الخامس «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر «قوائم»، و«ريال وورلد» نجم الشوط السابع الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«مان أوف بروميس» نجم الشوط الثامن «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم».

وظفرت «شهامة» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» بلقب الشوط الرابع «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «قوائم»، فيما نال «مبكر» لـ«شادويل» لقب الشوط السادس «كأس وسط مدينة دبي» لمسافة 1400 متر.

وشهدت الأمسية تألق المدرب شارلي آبلبي، الذي حقق ثلاثية، فيما تصدر الفارس وليام بيوك انتصارات الأمسية بثنائية.

الشوط الأول

ظفر «باتوان» لمالكه أوليفر لودج لقب الشوط الأول «إعمار دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «إعمار» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب نيكولاس كولوري، مسجلاً زمناً 1.09.19 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هيز ابالتر»، بقيادة كاتلين جونز وإشراف المدرب ويل كلاركن.

وحل ثالثاً «ابن مالك» لـ«شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني

اقتنص «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثاني «جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، برعاية «المرابع العربية من إعمار» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.80 دقيقة، وبفارق رقبة عن «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

وجاء في المركز الثالث «لو أوف بيس» لناصر عسكر، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «سيسكاني» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة كأس الخيل» لمسافة 2810 أمتار «قوائم» على المضمار العشبي، برعاية «دبي هيلز استيت من إعمار» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.55.94 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «أليكنر» لـ«آر جيه تافت»، بقيادة صافي أوسبورن، وإشراف المدرب جيمي أوسبورن.

وحل ثالثاً «فولكانك سكاي» لجودلفين، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط الرابع

ظفرت «شهامة» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» بلقب الشوط الرابع «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المضمار الرملي، برعاية «مرسى دبي من اعمار» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1.39.08 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «منوه» لأحمد بن طوق المري، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «ليتل افروديت» لعبد الله مناحي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

اقتنص «ستار سفاري» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المضمار العشبي، برعاية «ذا فالي من اعمار» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.02.29 دقيقة وبفارق نصف الطول عن «ماريز دياموند» لـ«ذا ولف باك وشريكه» بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب روجر فيل.

وحل ثالثاً «أرزينجان» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

حقق «مبكر» لـ«شادويل» لقب الشوط السادس «كأس وسط مدينة دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، برعاية «إعمار» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.24.76 دقيقة وبفارق طول عن «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط السابع

ظفر «ريال وورلد» لجودلفين بلقب الشوط السابع الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «إعمار بيتشفرونت» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.35.36 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «الفريق» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ون رولر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

اقتنص «مان أوف بروميس» لجودلفين لقب الشوط الثامن والختامي «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» على المضمار العشبي، برعاية «مرسى خور دبي من إعمار» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.09.20 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «لازولي» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «خادم» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

جمعة بن دلموك: سعداء بإنجازات جودلفين

أعرب الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم عن سعادته بالرباعية، التي حققتها خيول جودلفين في السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، أبرزها فوز «ريال وورلد» بلقب «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، وهو الانتصار الخامس على التوالي للبطل.

وأضاف الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم: إن بإمكان البطل المشاركة في مسافات الميل إلى الميل وربع الميل «2000 متر»، وستكون الخيارات مفتوحة أمامه، للمشاركة في المضمار العشبي أو الرملي، والمشاورات لا تزال جارية حول الوجهة المقبلة للبطل.

وعن مشاركة خيوله في الكرنفال، أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أنه فضّل إراحة خيوله، التي نافست في المضامير الإنجليزية، لتحضر إلى دبي مع بداية الموسم المقبل حتى تأخذ قسطاً من الراحة.

سعيد بن سرور: الخيارات مفتوحة أمام «ريال وورلد»

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن رضاه التام بالأداء الكبير، الذي قدمه «ريال وورلد» لجودلفين، الذي اقتنص لقب الشوط السابع الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

وقال سعيد بن سرور: (شعرنا أن «ريال وورلد» جاهز بنسبة 90% للسباق، ومستواه يتحسن مع أي تدريب اختباري، ولكنه كان يحتاج لهذه المشاركة حتى يكون أكثر جاهزية للسباقات التالية، الوتيرة كانت قوية هذه الأمسية وخيول الصدارة ساعدت «ريال وورلد»، وكنت سعيداً جداً حينما شرع الكثيرون في التقدم، في حين أنه ما زال مشدود اللجام، وركض بشكل جيد، وأنهى سباقه بشكل جيد، وسبب إشراكه على العشب هذه الأمسية هو تجهيزه للسباقات الرملية).

وأضاف: (ستكون الخيارات مفتوحة بسباقات من الفئة الأولى أمام «ريال وورلد»، من ضمنها المشاركة في أمسية «كأس السعودية» الشهر المقبل، و«السبت السوبر» في مضمار «ميدان» شهر مارس المقبل، وأمسية كأس دبي العالمي، والقرار النهائي يعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله).

دعيج بن سلمان: «شهامة» إلى «الأوكس الإماراتي»

أشاد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمملكة البحرين الشقيقة بالإنجاز، الذي حققته المهرة «شهامة» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» المملوكة للشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث انتزعت لقب «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» بمهارة واقتدار، مشيداً بتفوقها بمضمار «ميدان» العالمي، حيث حققت الفوز الثالث لها بلا خسارة، مؤكداً أن سباق «الأوكس الإماراتي» سيكون وجهتها المقبلة بعد أن أثبتت جدارتها في سباق الجينيز.

وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن اهتمام ودعم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أسهم في تسجيل هذا الإنجاز الكبير، الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها فريق «كيه اتش كيه للسباقات» في المحافل الخارجية.

وتحدث الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة عن «سباق البحرين الدولي»، مشيداً بمشاركة فريق جودلفين الذي كان داعماً للسباق العالمي منذ انطلاقه، ومؤكداً أن الخيول التي شاركت في النسخة الأخيرة كان تصنيفها عالياً.

وأعرب الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة عن رضاه التام بالنتائج الباهرة، التي حققتها خيول البحرين بمضمار «ميدان» العالمي، متمنياً أن تتواصل هذه النجاحات في السباقات المقبلة في الكرنفال.

صوفي كريتين: «ستار سفاري» سيواصل مشاركته في الكرنفال

أشادت صوفي كريتين مساعدة مدرب بفريق جودلفين بالفوز الكبير، الذي حققته خيول الإسطبل الأزرق الملكي في الأمسية.

وأعربت كريتنين عن إعجابها وسعادتها بتطور مستوى «ستار سفاري» بطل الشوط الخامس «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر «قوائم» وتحقيقه الفوز الأول في الكرنفال، مؤكدة أن المسافة والأرضية ناسبته تماماً.

وأضافت: إن البطل سيواصل مشاركته في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، إذ سيتم تحديد المشاركة القادمة للبطل في الأسابيع المقبلة.

دووج واتسون: «مبكر» مستواه متطور

أشاد المدرب دووج واتسون بالفوز الباهر، الذي حققه البطل «مبكر»، الذي ظفر بلقب الشوط السادس «كأس وسط مدينة دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي.

وأضاف: إن مستوى البطل تطور خلال مشاركته بمضمار «ميدان» العالمي بالمقارنة بمشاركاته في المضامير الإنجليزية وبالتحديد «نيوماركت» و«نيوكاسل».

وأكد دووج واتسون أن المشاركة المقبلة تتوقف على الحالة الصحية للبطل وتصنيف خبراء التكافؤ.

ومن جانبه قال الفارس دين أونيل: إن المدرب السابق السير مايكل ستاوت، والذي أشرف على تدريب «مبكر» في السباقات الإنجليزية كان مهتماً جداً بالبطل نظراً للمهارات، التي أظهرها هناك.

وأضاف: إن البطل تمركز جيداً في خانته وأظهر مهارة منقطعة النظير خلال الشوط، إذ انقضّ على الصدارة، وحقق اللقب بجدارة، مشيراً إلى أن المستوى الحقيقي للبطل «مبكر» سيظهر في السباقات المقبلة.

بوبات سيمار: «دسكوفري آيلاند» حقق التوقعات

أعرب المدرب بوبات سيمار عن سعادته بالفوز الكبير، الذي حققه «دسكوفري آيلاند»، الذي ظفر بلقب الشوط الثاني «جائزة خيول مزادات دبي»، حيث إنه حقق التوقعات على ضوء تدريباته الأخيرة.

وأضاف بوبات سيمار: إن البطل الذي تم شراؤه من المزاد ينحدر من نسل قوي جداً، فوالده الفحل الشهير «دباوي»، وجده الفحل الأسطوري الراحل «شمردل»، وهذه السلالة الطيبة تقدم دائماً أفضل النتائج.

ومن جانبه، قال الفارس تاغ أوشي إنه سعيد جداً بامتطاء هذا البطل القوي، والذي لا يزال يتعلم وجاء إشراكه من أجل إعداده وتجهيزه للسباقات المقبلة، إذ يحتاج إلى المزيد من الخبرة خاصة أنه في عمر الـ 5 سنوات والمستقبل لا يزال أمامه.

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