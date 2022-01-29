البلجيكي فيرمير يحصد كأس «أم الإمارات» في «دولية الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تواصلت منافسات قفز الحواجز في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم في نسختها الخامسة، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، شريك بطولة الشراع إحدى أهم بطولات القفز الدولية التي تنظمها أندية الفروسية في الإمارات في الموسم.

وفي ختام منافسات أول من أمس، حقق الفارس البلجيكي ويلم فيرمير لقب كأس منافسة (أم الإمارات)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز من فئة الأربع نجوم، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وبلغ مجموع جوائزها (51.300) يورو، وتميزت بجملة من الاستعراض المثير في فنون القفز، وروعة التحدي الساخن بين 39 فارساً وفارسة من أمهر الفرسان المشاركين في البطولة، وفاز بالمراكز الثمانية الأولى فرسان القفز من دول مختلفة، وجاءت على التوالي من نصيب فرسان بلجيكا، هولندا، بريطانيا، إيرلندا، سوريا، الإمارات، السعودية وسويسرا.

وصعد إلى جولة التمايز ثمانية فرسان هم أصحاب المراكز الأولى في المنافسة، وبفارق التوقيت في جولة التمايز، وحاز الصدارة الفارس البلجيكي ويلم فيرمير، وأنهى الجولة مع الجواد «جويرايد اس» في زمن سريع بلغ (33.61) ثانية، وإلى هولندا ذهبت جائزة المركز الثاني برفقة الفارس غور فريلينغ على صهوة الجواد «لونغ جون سيلفر 3» وأكمل التمايز في زمن بلغ (35.48) ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس البريطاني ويليم فونيل مع الفرس «اكوين أمريكا بيلي بيكادور»، وأتم معها التمايز في زمن منافس على المركز الثاني وبلغ (35.81) ثانية.

ثنائية النجمتين

كما أكمل الفارس المصري مُودة زيادة ثنائية فوز مع الفرس «كاتيا» في بطولة القفز من فئة النجمتين، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، برعاية مجوهرات سلامة خلفان، وتنافس فيها 36 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة من دون خطأ 14 فارساً، وأسرع زمن من دون خطأ سجله الفارس زيادة مع «كاتيا» (المشارك 10)، وبلغ (54.45) ثانية، وأقوى استعراض لانتزاع اللقب قدمه الفارس السوري أحمد حمشو بالجواد «رينسين» (المشارك 30)، وأكمله في زمن بلغ (60.64) ثانية، ونال به جائزة المركز الثاني على حساب الفارس الهولندي غور فريلنغ (المشارك رقم 2) مع الفرس «غريفن فا دو هافنك»، والزمن (60.71) ثانية، والذي تراجع مركزه من الصدارة المؤقتة عقب مشاركة الفائز إلى الثاني المؤقت، وبعد مشاركة الفارس حمشو استقر غور في المركز الثالث وتوّج بجائزته.

فرسان الإمارات

تمسك فرسان الإمارات الشباب المرة الثانية، بصدارة المنافسة الدولية لفئة الفرسان الشباب (أقل من 25 سنة)، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية تشارلز أون، وصمم مسارها بحواجز (135) سم، وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة، و5 منهم أكملوا المرحلتين من دون خطأ، وحاز فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني، الأول أحرزه فارسنا سيف عويضة الكربي بالجواد «دنكي توي زد» بالزمن (30.03) ثانية في المرحلة الثانية، ومن بعده توّج بجائزة المركز الثاني فارسنا علي حمد الكربي بالجواد «دبي دو فيا»، والزمن (30.66) ثانية ونالت الفارسة البولندية أميليا موسيسيكا جائزة المركز الثالث وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ (32.05) ثانية، يذكر أن المنافسات الدولية للفرسان الشباب من الفئة العمرية أقل من 25 سنة، كانت بطولة الشراع أول ما سعى لتنظيمها ضمن فعاليات النسخة الرابعة (2020)، ومن ميزاتها أنها تمنح فرصة الأداء لهذه الفئة بعيداً عن ضغط الأداء بين صفوف فرسان القفز من الفئتين الكبرى والوسطى على حواجز (130 ـ 135) سم.

ذهبية الأكاديمية

ظفر الفارس الألماني ديفيد ويل بجائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذهبية، نتيجة فوزه بالجواد «فوريست غومب 29» في منافسة المرحلتين الخاصة، وهي المنافسة الثالثة في البطولة من فئة الأربع نجوم، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها (140) سم، وبمشاركة 37 فارساً وفارسة، نجح منهم 14 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وحاز الصدارة الألماني ويل في وقت مبكر من عمر المنافسة فقد كان المشارك الثالث، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (26.43) ثانية، وظل صامداً إلى حين انتهاء المنافسة، وأطل مجدداً على منصة التتويج في البطولات الدولية بالإمارات، الفارس عبدالرحمن عبدالله من أوزبكستان فائزاً بجائزة المركز الثاني بصحبة الفرس «كونلوبا»، وأكمل معها المرحلة الثانية في (28.85) ثانية، وإلى إيطاليا ذهبت جائزة المركز الثالث بصحبة الفارس سايمون كوتا والفرس «فاجا هوي» وأكمل المرحلة الثانية في زمن منافس بقوة على المركز الثاني بعد أن بلغ (28.87) ثانية وبفارق 3 أجزاء من الثانية.

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