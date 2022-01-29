تحدي «زعبيل» في جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري ــ تصوير: غلام كاركر

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يستضيف مضمار جبل علي اليوم حفل سباقه السابع ضمن برنامج سباقات الموسم «2021 -2022»، ويتألف الحفل الذي أطلق عليه اسم «زعبيل»، من سبعة أشواط، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 534 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات.



الشوط الأول



يشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة وبرعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزهم «برجة» لـ«الوثبة للسباقات»، «نورة بينونة» لـ«أبوظبي ريسنج»، «إيه إف اختياري» لمصبح خميس مصبح المهيري، «إيه زد مبكوت» لفالح سعيد فالح سيف الشامسي، «إيه إف لحني» لـ«الكمدة للسباقات».







الشوط الثاني



يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر وبرعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم 16 خيلاً أبرزهم «لاين أوف صن شاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أنبار» و«زهو» لـ«اسطبلات الراشد»، «نمر» لـ«الاسطبلات الوطنية».







الشوط الثالث



يشهد الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً وبرعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزهم «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «الجيرز» لـ«رباح للسباقات»، «مدلل» لحمدان بن حرمش.







الشوط الرابع



يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر وبرعاية «كينلاند» والبالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم 6 خيول أبرزهم «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكرامة» و«ضامن» و«فنار» لـ«شادويل»، «ليدينج سبريت» لمحمد خليل أحمد، «درمور» لـ«الاسطبلات الوطنية».







الشوط الخامس



يشهد الشوط الخامس لمسافة 1800 متر وبرعاية «كينلاند» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزهم «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «كابلا كروسيدر» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».







الشوط السادس



يشارك في الشوط لسادس لمسافة 1600 متر وبرعاية «HIVE» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم 6 خيول أبرزهم «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إرادتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات، إراسمو لرباح للسباقات، المرقب لعبدالمحسن العبد الكريم،» غارث لمحمد أحمد علي السبوسي، وسترن سيمفوني لاسطبلات الراشد.







الشوط السابع



يشهد الشوط السابع (الختامي) لمسافة 1600 متر وبرعاية مركز دبي العقاري والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزهم إسكندراني ومربي الأجيال وفيتزسايمونس لنقابة بورسلي للسباقات، «كوست سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، «تخطيط» لمؤمن مأمون أحمد مكي.



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