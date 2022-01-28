إيمانويل.. صدارة 4 نجوم في «دولية الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبو ظبي - البيان الرياضي

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تصدر الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو مع الجواد «بيكولاج دو ميوسك» فئة الأربع نجوم، ضمن منافسات الجائزة الكبرى ببطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، والمقامة على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي محققاً زمناً قدره 57.15 ثانية، وحاز المركز الثاني فارسنا محمد الهاجري مع الجواد «جي اس فابيان».

وسيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في المنافسة الدولية للفرسان من فئة الشباب أقل من 25 سنة، بمواصفات الجولة الواحدة، وبرعاية تشارلز أون، وحقق المركز الأول الفارس محمد حمد الكربي، بالجواد «ديمفيس»، بزمن53.71 ثانية، وتوّج الفارس حميد عبد الله المهيري مع «شالينا 9»، ثانياً ثم الفارس سعيد المازمي مع الجواد «الكوماندوز» ثالثاً.

وحاز فرسان الإمارات على المركزين الأول والثاني في منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، برعاية براند إنفنتي، ونال الصدارة الناشئ سيف عويضة الكربي بالفرس «شانتال»، يليه الناشئ محمد حمد الكربي مع الجواد «كاتش ذا ويند 11».

تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وفاز الجواد «لاتور بي» بقيادة الفارس الأردني أحمد منصور بمنافسة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، يليه الجواد «لوكاردو أو» بقيادة فارسنا حمد علي الكربي، كما قاد الفارس عمر المرزوقي الفرس «غلامور دو فيا» إلى بالمركز الثالث.

وفي منافسة كلاسيك الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، من جولة واحدة، حازت الصدارة الفرس «فاميلي دو بارك» بقيادة الفارس السوري فراس حمامة، وجاءت الفرس «فلامينغ هارت دو فيا» بقيادة فارسنا حميد المهيري، بالمركز الثاني.

وفي المنافسة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبفارق التوقيت توّج بالكأس الفارس المصري مُودة زيادة بالفرس «كاتيا»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 34.00 ثانية.

فيما فاز الفارس كريستابس نيرتنكس من لاتفيا بجائزة المركز الأول في أولى منافسات فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة محققاً 58.25 ثانية.

تميز

وأكد حسام زميت، مدير إدارة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن المستوى الفني للبطولة اجتذب أمهر فرسان القفز حول العالم، مما جعل الفوز بالتأهل للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشراع، حصراً على المتميزين في رياضة القفز، ومما يثلج الصدر أن الكثيرين من فرسان الإمارات نالوا حق التأهل لخوض تحديات منافسة الجائزة الكبرى.

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