الإمارات والحبتور بالكأس الفضية للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، في الرابعة عصر اليوم، أمام فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في لقاء السحاب بالدور التمهيدي لبطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو، والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والتي تقام على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتكمن أهمية المباراة، كونها مفترق طرق للفريقين، وخسر فريق الإمارات مباراته الأولى أمام فريق ذئاب دبي كافو في اللحظات الأخيرة، ويحاول جاهداً التعويض، ويسعى فريق الحبتور إلى الفوز، ليضمن التأهل للمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، لا سيما أنه فاز في مباراته الأولى على فريق ذئاب دبي كافو، ورصيده ثلاث نقاط.

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