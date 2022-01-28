المصدر: دبي - خالد المهيري

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تقام، اليوم، على مضمار «ميدان»، الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «إعمار»، وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، ويشهد الشوط الأول «إعمار دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف دولار مشاركة 14 خيلاً أبرزها «متفوق» لجودلفين، «راعب» و«ابن مالك» لـ «شادويل»، «وايلد ماجيستي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «كينج ليو» لسلطان علي، و«دوراندال» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «المرابع العربية من إعمار» بجوائزه100 ألف دولار ،9 خيول أبرزها «بيلفاير» لحمد راشد بن غدير، «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي، «لو أوف بيس» لناصر عسكر، و«ديزرت ويزدوم» لحسن الحمادي.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث «بطولة كأس الخيل» لمسافة 2810 أمتار «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «دبي هيلز استيت من إعمار» بجوائز 100 ألف دولار مشاركة 13 خيلاً أبرزها «دبي فيوتشر» و«كيماري» و«سيسكاني» و«بن بطولة» و«جلوبال هيت» و«فولكانك سكاي» لجودلفين.

الشوط الرابع

وتشارك 6 مهرات بالشوط الرابع «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المضمار الرملي برعاية «مرسى دبي من إعمار» وبجوائز 150 ألف دولار، أبرزها «فرايابيلا» لـ «ذا سيكريت سيرفيس»، «هوت بينك» لمحمد أحمد علي السبوسي، «ليتل افروديت» لعبد الله مناحي، «منوه» لأحمد بن طوق المري، «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «ذا فالي من إعمار» بجوائز 100 ألف دولار 14 خيلاً أبرزها «ستار سفاري» و«ويركو» و«دبي ميراج» و«دبي هورايزون» لجودلفين، «جبر» لـ «شادويل».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «كأس وسط مدينة دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «إعمار» وبجوائز 80 ألف دولار مشاركة 12 خيلاً أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مبكر» لـ «شادويل»، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «إعمار بيتشفرونت» وبجوائز 180 ألف دولار مشاركة 13 خيلاً أبرزها «ريال وورلد» و«ون رولر» و«باث أوف ثندر» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الفريق» و«حكيم» و«مقترب» لـ «شادويل».

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «مرسى خور دبي من إعمار» وبجوائزه 100 ألف دولار مشاركة 14 خيلاً أبرزها «لازولي» و«مان أوف بروميس» لجودلفين، «متفاوت» و«مترفع» و«وادي» و«اختيار» لـ «شادويل».

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