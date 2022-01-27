«ذئاب دبي» يتألق في كأس بنتلي الإمارات للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تألق فريق «ذئاب دبي كافو» في بطولة كأس بنتلي الإمارات 2022 للبولو، أول من أمس، وحقق فوزاً غالياً على فريق الإمارات القوي ليضمد جراحه لخسارته في لقاء الافتتاح أمام فريق الحبتور بعد مباراة عمرت بالكفاح والندية والإثارة وكانت أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، حيث تأرجحت بينهما في مشهد دراماتيكي مثير.

جاء فوز الذئاب في الشوط الخامس والأخير من المباراة التي أقيمت بينهما على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وانتهت بنتيجة 12 هدفاً مقابل 11 هدفاً حيث تعادلا خمس مرات خلال المباراة.

باغت فريق الذئاب منافسه فريق الإمارات بهدف سريع للنجم كابيللا أحد أفضل خمسة لاعبين تصنيفاً في البطولة، وتعادل كروتو للإمارات ثم أضاف هدفه وهدف فريقه الثاني ليتقدم الإمارات ثم يدرك الذئاب التعادل بهدف للاعبه، ومع صافرة نهاية الشوط يحرز هدف الإمارات الثالث.

وفي بداية الشوط الثاني يضيف كروتو هدف الإمارات الرابع وفي منتصف الشوط ينجح في إحراز الهدف الثالث للذئاب ويرد عليه بهدف خامس للإمارات ثم سادس أيضاً للإمارات وقبل نهاية الشوط ينجح الذئاب في إحراز الهدف الخامس.

ويشهد الشوط الثالث نشاطاً لافتاً لفريق الذئاب الذي حول تأخره بفارق هدف إلى تقدم بهدفين بعد أن أحرز ثلاثة أهداف، فيما توقف رصيد الإمارات عند ستة أهداف وتستمر هجمات الذئاب في الشوط الرابع وينجح في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة عشرة أهداف مقابل ثمانية أهداف للإمارات.

أما الشوط الخامس فكان أكثر الأشواط إثارة فقد بدأ بهدف تاسع للإمارات وتبعه فريق الذئاب بإحراز هدفه الـ11 وينشط فريق الإمارات ويحرز هدفين تباعاً ليدرك بهما التعادل 11 مقابل 11 ويتأزم الموقف ويستعد الفريقان للعب وقت إضافي إلا أن الذئاب باغت الجميع بهدف الترجيح لفريقه معلناً فوز الذئاب بالمباراة.

مثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفردي جونيور (5) وتومي بيريسفورد (6) وجاسينتو كروتو (7) ومثل فريق ذئاب دبي كافو كل من حبتور الحبتور (1) وتشارلز كوني (3) وكارلوس أولوا (6) والفريدو كابيللا (8). كما شهدت البطولة مشاركة اللاعب المصري المحترف مروان الافندي لاعب فريق بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر بمصر والذي يشارك ضمن فريق كلينوفا سكون، وأعرب النجم المصري عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في الإمارات، منوهاً إلى أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية صرح رياضي رائع ويعد مفخرة للعرب ويضاهي أفضل الملاعب العالمية.

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