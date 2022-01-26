«ميدان» يستضيف «منتدى دبي لشركاء الفروسية» 5 مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية عن تنظيم النسخة الثانية من «منتدى دبي لشركاء الفروسية» يومي 5 و 6 من شهر مارس المقبل في مضمار ميدان بدبي، تزامناً مع أمسية «سوبر ساترداي» الشهيرة في ختام كرنفال كأس دبي العالمي.

ويأتي تنظيم الحدث بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى التي أقيمت في نوفمبر الماضي، إذ من المتوقع أن يستقطب المنتدى على مدار يومين، أكثر من 500 من الموردين الدوليين والإقليميين والمنتجين والمُلّاك والمربين والمشترين، وغيرهم من المهتمين بصناعة الخيل في العالم، وخاصة أن المنتدى يسلط الضوء على مشتريات الفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتصدر مناقشة الفرص المستقبلية الواعدة في هذه الصناعة والتي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، جدول أعمال المنتدى الذي سيوجد فيه أكثر من 250 إسطبلاً و350 مشترياً و75 مورّداً، كما سيستضيف الحدث سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية بشأن مختلف الموضوعات المعنية بقطاع الخيل، فيما ستتميز النسخة الثانية من المنتدى بإتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بأكثر من 250 جائزة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أهمية المنتدى بما يضمه من أفكار ويتيحه من لقاءات بين أبرز الأطراف المعنية بصناعة الخيل تفتح المجال أمام الارتقاء بالقطاع واكتشاف مزيد من فرص النمو والاستفادة من مواطن القوة ومعالجة التحديات التي قد تعترض هذه الصناعة المهمة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وذلك عملاً بنهج دبي الدائم في تعزيز الحوار البنّاء واستضافة وتسهيل النقاشات التي تمهد لحصد الثمار الإيجابية وتعميم الفائدة على الجميع وضمن شتى القطاعات.

وكان نادي دبي لسباق الخيل قد أعلن في وقت سابق عن تحديث أجندة سباقات موسم 2021-2022، والتي ستشمل «سلسلة سباقات جميرا» ضمن كرنفال كأس دبي العالمي والمكونة من أربعة سباقات كلاسيكية على المضمار العشبي، بالإضافة إلى سباق آخر جديد سيكون ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، إذ أسهمت السباقات الجديدة في رفع زيادة إجمالي الجوائز المالية لموسم السباق إلى أكثر من 40 مليون دولار.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن إضافة سباقات جديدة في كرنفال كأس دبي العالمي تأتي في إطار حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء برياضة الفروسية وتطويرها في دبي ودعم السباقات داخل الدولة وخارجها.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية مواصلة العمل على إثراء هذا القطاع الرياضي الحيوي بكل ما هو جديد وبما يرسّخ من مكانة دبي وريادتها في خريطة رياضات الفروسية العالمية.

وسيشهد كرنفال كأس دبي العالمي، الذي انطلق في 13 يناير الجاري في مضمار «ميدان»، العديد من السباقات الجديدة لعام 2022، إذ ستحتضن أمسية «سوبر ساترداي» الشهيرة المقررة إقامتها 5 مارس المقبل، إضافة إلى سباق جديد في رأس الخور لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 300 ألف دولار.

معرض مصاحب

سيكون منتدى دبي لشركاء الفروسية الذي يتزامن مع أمسية «سوبر ساترداي» لكرنفال كأس دبي العالمي، منصة مثالية للترويج لأبرز الابتكارات في مستقبل صناعة الخيل من خلال المعرض المصاحب الوحيد في المنطقة الذي يجمع جميع أطراف المنظومة تحت سقف واحد بمن في ذلك الموردون والبائعون والمشترون والمستوردون والخبراء وأندية الفروسية، ما سينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون ويفتح آفاقاً جديدة بين مختلف الأطراف في صناعة الخيول.

ويستعرض المشاركون من مختلف أنحاء المنطقة والعالم أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الخيول بما في ذلك منتجات الأعلاف والتغذية ومنتجات الأرضيات والخدمات البيطرية والملابس والتقنيات وغيرها الكثير.

ورحّب اللواء محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بجميع المشاركين والزوار في منتدى دبي الثاني للفروسية، وقال: إن الهدف الرئيس من استضافة الحدث مد جسور التعاون وتعزيز اللقاء بين موردي الفروسية، والاستعداد للموسم المقبل من خلال عملية الشراء المبكرة للمنتجات.

ودعا العظب جميع المهتمين لاستثمار الفرصة وخاصة من قبل الموردين الإقليميين والدوليين لعرض منتجاتهم في هذا التجمع المتميز.

نمو وازدهار

ويأتي تعاون نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أكبر جهتين لسباق الخيل والفروسية في منطقة الشرق الأوسط، لاستضافة منتدى دبي لشركاء الفروسية في مضمار ميدان، في إطار مساعيهما لإثراء ساحة الفروسية وسباقات الخيل بأحداث وفعاليات تسهم في تعزيز نمو وازدهار الرياضة.

من جانبه، قال نويل غرينواي، الشريك الإداري في«Great Minds Event Management»: تنظيم النسخة الثانية في هذه الفترة القصيرة يعكس التزامنا القوي والوثيق بصناعة الخيل في المنطقة، ويؤكد وجود فرص حقيقية في السوق لجميع الموردين، إذ يرتكز منتدى دبي الثاني لشركاء الفروسية على النجاحات التي حققتها النسخة الأولى، ما يعطي مؤشرات مبكرة بتسجيل مشاركة دولية وإقليمية أكبر في الحدث الذي يستمر مدة يومين.

ارتباط وثيق

وترتبط دبي ارتباطاً وثيقاً بسباقات الخيول، إذ تم تنظيم أول سباق في أكتوبر عام 1981 في منطقة ند الشبا فيما أسس نادي دبي لسباق الخيل في عام 1992 ليواصل قطاع الفروسية النمو والازدهار بعد إطلاق النسخة الأولى لكأس دبي العالمي في عام 1996 ما عزز من مكانة الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص مركزاً إقليمياً لاستضافة أحد أغلى سباقات الخيول في العالم.

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ينظم نادي دبي لسباق الخيل سباقات الخيل بـ«مضمار ميدان» في الفترة من نوفمبر إلى أبريل، بما في ذلك كأس دبي العالمي، وتعد «أمسية كأس دبي العالمي» واحدة من أهم الفعاليات في قطاع الرياضة بدبي، وتجذب الأمسية نخبة الخيول وأمهر الفرسان العالميين، وتعد سباقاتها من أكثر السباقات إثارة في العالم، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للنسخة المقبلة 30.5 مليون دولار لتسعة سباقات، ومن ضمنها 12 مليون دولار جائزة مالية لسباق كأس دبي العالمي.

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