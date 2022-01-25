«مجيب» بطل تحضيري كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج الجواد «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الشوط الرابع من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية أول من أمس على مضماره العشبي وتكون من 7 أشواط، وشهد فوز الجواد «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بشوط الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في ختام الحفل، وفوز «اشتون توريس» لزياد كلداري بلقب سباق بطولة الرويس الأبرز في الحفل، وتألقت خيول خالد النابودة بإحراز ثنائية في الشوطين الثاني والثالث، وشهد الحفل وشارك في تتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية.

وكانت البداية مع الشوط الأول للمبتدئة على لقب سباق «جبل جيس» لمسافة 1000 متر الذي ذهب إلى «إم إم البلقة» لمحمد مصبح المزروعي بقيادة برناردو بنيرو قاطعاً المسافة في 1:05:29 دقيقة.

وتُوج «أيه اف رسام» لخالد النابودة بلقب سباق «جبل الفاية» لمسافة 1000 متر في الشوط الثاني والمخصص للمبتدئة بقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في 1:04:76 دقيقة بعد أداء قوي.

وأحرز خالد النابودة الثنائية مع الفارس تاج أوشي بالفوز في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث عن طريق «إيه اف مخرج» قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:31:23 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع من الحفل فوز «مجيب» بالسباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر قيادة ريتشارد مولن مسجلاً زمناً قدره 2:26:60 دقيقة.

وفي خامس أشواط الحفل، تُوج «جوال الريف» لسيف المزروعي، بلقب كأس نادي أبوظبي الذهبي لمسافة 1600 متر بزمن قدره 2:45:18 دقيقة بقيادة أنطونيو فريزو.

وانتزع «اشتون توريتس» لزياد كلداري لقب سباق بطولة الرويس لمسافة 1200 متر في الشوط السادس الذي بلغت قيمة جائزته المالية 300 ألف درهم، وجاء فوز اشتون بقيادة باتريك دوبس في زمن قدره 1:16:38 دقيقة.

واختتم الحفل في الشوط السابع على لقب سباق «جبل حفيت» لمسافة 1400 متر، الذي ذهب لقبه إلى «نبراس» بقيادة الفارس ريتشارد مولن في ثاني فوز له خلال الحفل بزمن قدره 1:24:56 دقيقة.

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