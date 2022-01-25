راشد بن دلموك لـ«سي إن إن»: رؤية محمد بن راشد قادت صناعة الخيول إلى العالمية

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل في حوار مع قناة «سي إن إن» الأمريكية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت لديه رؤية واضحة منذ سنوات طويلة حول كيفية تطوير صناعة الخيول التي وصلت بفضل رؤية سموه إلى العالمية.

كما تحدث الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم عن الجوانب الاقتصادية للخيول وسباقاتها، مؤكداً أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم استيراد وتصدير أكثر من 4 آلاف خيل من دبي، وهذا مؤشر كبير على اهتمامنا بهذا المجال، مضيفاً بأن هناك خيولاً تأتي من أوروبا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، وهذا يعود إلى موقعنا الاستراتيجي المميز الذي يتوسط العالم، كما أننا نتابع الأرقام إذا كانت هذه الخيول التي تغادر دولة الإمارات تود في العودة مجدداً مرة أخرى.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إننا ننظر كذلك إلى أداء هذه الخيول سواء في سباقاتنا وأيضاً في أحد السباقات الكبرى التي تقام في الخارج، فهو أيضاً إضافة مميزة لسمعتنا القوية في هذا المجال.

عوامل جذب

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن هناك الكثير من العوامل التي أسهمت في جذب الملاك العالميين إلى السباقات التي تقام في دبي أبرزها امتلاكنا لأحد أبرز المضامير العالمية وهو «ميدان» بأرضياته المختلفة والآمنة، وكذلك الجوائز المالية العالية، إذ تعتبر السباقات التي تقام في دبي واحدة من الأغلى في العالم، بالإضافة إلى ما تقدمه مدينة دبي للعالم في كافة المجالات والخدمات.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن سباقاتنا تتميز بجذب عدد كبير من الرعاة من الشركات الكبرى، كما أن طريقة ترشيحات الخيول تختلف عن نظيراتها في الخارج، إذ تقوم الجماهير بترشيح الخيل الذي يتوقع فوزه في السباقات وينال جائزة مالية إذ صح ترشيحه، نافياً في الوقت ذاته نية إدخال الرهانات في السباقات التي تقام في دبي.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن هناك دولاً تتميز في أشياء محددة، وفي الإمارات ودبي فإننا نرى أن الخيول تمثل كل شيء لنا، نحن نؤمن بأن الخيول جزء لا يتجزأ من حياتنا وثقافتنا، وهي تجلب السعادة لنا.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إننا نتابع ونراقب كل السباقات الكبرى العالمية، واستراتيجيتنا تعتمد دائماً على التطور ورفع سقف التحدي والطموحات، وعندما نرى كافة الخيول العالمية تأتي إلى دبي للمشاركة في سباقاتنا، فأننا وصلنا إلى أعلى معايير النجاح والتميز.

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