ختام ناجح للنسخة الثانية من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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حفلت فعاليات ختام النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية 2022، بمنافسات مثيرة تميزت بتقارب المستويات بين الخيول المشاركة، وتقاسمت المرابط ألقاب البطولة ال18.

وأقيمت البطولة التي استمرت على مدى 5 أيام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم مميز من جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 470 خيلا من أجود السلالات.

وشهد الختام وشارك في تتويج الفائزين اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية مدير البطولة، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الملاك والمربين ومدراء المرابط.

وخطفت المهرة "هزال الزبير" لحمد خلف أحمد العتيبة، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني والوصافة الفضية الى "دي سلمية" لمربط رأس الخيمة، فيما اكتفت صاحبة المركز الثالث "أصايل العبادلة" لعبدالرحمن محمد بطي العبدولي باللقب البرونزي.

وانتزعت "م ع جوهرة" لمحمد خلف أحمد العتيبة، صدارة المهرات ونالت اللقب الذهبي، فيما حلت ثانية ونالت اللقب الفضي "سحابة بي اتش أم" لعلي غانم هميلة المزروعي، وذهب البرونز الى " ج س رنيم" لمربط الجواهر.

وحلق "سراب المهاء" لمربط الهنا، بذهبية الأمهار عمر سنة، تاركاً المركز الثاني والفضية الى "فهد ياس" لبخيت سعيد نوبي الكتبي، فيما حل في المركز الثالث ونال البرونز "آر جي المهيب" لمحمد سعيد الشميلي.

وحصد "أشعل العز" لمربط العز، اللقب الذهبي للأمهار، ونال الوصافة واللقب الفضي "ج س السلطان" لمربط الجواهر، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب "آر ايه كي مروان" لمربط رأس الخيمة.

وتوشحت "دي هلا" لخالد صديق آل خاجة، بذهبية الأفراس، ونالت المركز الثاني واللقب الفضي "دي رندا" لخليفة محمد سيف السويدي، فيما حلت في المركز الثالث ونالت البرونز "فلامينجا أم اس" لطلال حميد المسكري.

واكتسح "مليح الزبير" لمربط غلفا، بطولة الفحول، حاصداً اللقب الذهبي، وتلاه في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي "ياس بي أتش أم" لعلي غانم هميلة المزروعي، فيما حصل "معجب عذبه" لمحمد أحمد عبداللطيف آل علي، على اللقب البرونزي.

وتوجه محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه للبطولة.

وأكد الحربي أن النسخة الثانية من البطولة جاءت ناجحة امتداداً للنجاحات التي حققتها الانطلاقة في النسخة الأولى، مشيرا الى ان جميع اعضاء لجنة التحكيم واللجنة الانضباطية من الدول العربية، وأنها تميزت بدعم خاص للملاك المواطنين بمنطقة الظفرة، ولجميع ملاك المرابط الخاصة، فضلاً عن تكريم العارضين المواطنين بتخصيص جوائز قيمة لهم.

وقال الحربي إن جمعية الإمارات للخيول العربية تواصل دعمها للخيل العربية في جميع مجالاتها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف ان الجمعية هي الجهة الرسمية في الدولة للتنظيم والإشراف على بطولات جمال الخيل ومزادات الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المرتبطة بها، وتسعى لتطوير الفعاليات والأنشطة وخدمات ملاك ومربي الخيل العربية ودعمهم، مشيراً الى أن أبواب الجمعية مفتوحة لجميع الاقتراحات والملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية للجمعية.

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