تريفور بطل «لونجين الكبرى» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين، مع جواده «تويغر»، بكأس جائزة لونجين الكبرى أول من أمس، محققاً زمناً قدره 40.33 ثانية، وذلك في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، والتي تزامنت منافساتها مع الحدث الرئيس، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم. شهد ختام بطولة النجمتين وتوّج الفائزين، أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وجوشيم غلفوس رئيس لجنة تحكيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز. وجاءت منافسة كأس لونجين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس 50 فارساً وفارسة على جائزتها البالغة 128.800 درهم.

كما حصد الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالفرس «ليدي مدام»، كأس جائزة المركز الأول في المنافسة الدولية من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وبمشاركة 60 فارساً وفارسة.

مشاركة

كما شهد صباح أمس، آخر أيام بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بختام منافستي الأشبال و(الجونيورز)، وهما اللتان تزامنتا مع الحدث الرئيس، وتندرج المنافسات الدولية للفئتين، في إطار التحضير للمشاركة في البطولات العالمية وكأس الأمم لفرسان القفز من فئة الأشبال و«الجونيورز».

وفي منافسة الأشبال الدولية، من جولة مع جولة تمايز، على حواجز 110 سم، وبمشاركة 10 فرسان، واصل فارسنا الشبل مبخوت الكربي، تفوقه بين رصفائه الفرسان الأشبال، وأكمل ثنائية الفئة مع الجواد «زاندوكان سي»، وأنهى التمايز في زمن سريع، بلغ 27.01 ثانية. وفي منافسة الجولة الواحدة مع تمايز، على حواجز 125 سم، تنافس 20 فارساً من فئة الفرسان «الجونيورز»، وحاز جائزة المركز الأول الفارس السعودي عثمان باكرمان، وأنهى التمايز دون خطأ مع الجواد «ألتيمو مالوين»، في زمن بلغ 35.17 ثانية.

منافسة

على جانب آخر، اختتمت منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بمنافسة بطولة الشراع الدولية من فئة الخمس نجوم، وجوائزها 95.200 يورو، والمنافسة من جولة واحدة على حواجز 150 سم، وشارك فيها 37 فارساً وفارسة. كما توّج بلقب بطولة الشراع الفارس البلجيكي ويلم فيرمير، بالجواد «جورايد اس»، وأنهى جولة الحسم في زمن بلغ 35.90 ثانية، ومن إيطاليا، فاز بكأس المركز الثاني، إيمانويل غواديانو، بالجواد «شالو»، والزمن 36.20 ثانية.

وأحرز الفارس البريطاني دونالد ويتكر، كأس المركز الثالث مع الفرس «فيودينا»، وأكمل معها الجولة في زمن منافس، بلغ 36.25 ثانية.

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