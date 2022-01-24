كرنفال للبراعم في افتتاح «بنتلي» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحول اليوم الافتتاحي لبطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو 2022 الذي احتضنه منتجع ونادي الحبتور للبولو إلى مهرجان كرنفالي، حيث سبق المباراة الافتتاحية مباراة لصغار البولو، جمعت بين فريقي بنتلي وهيلدون، وانتهت بفوز هيلدون بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، وحرص الحبتور على تكريمهم بالهدايا القيّمة تثميناً وتحفيزاً للمستقبل. وفي المباراة الأولى للبطولة فاز فريق «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور على منافسه فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف، وجاءت المباراة في مجموعها جيدة.

وتشهد البطولة اليوم مباراتين الأولى بين فريقي «بنجاش» وفريق «إيه إم» وتقام في الثانية ظهراً، وتعقبها في الرابعة المباراة الثانية بين فريقي «زيدان» و«كلينوفا سكون».

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