«فاليانت برينس» لجودلفين نجم الشوط الرئيس في «ميدان» برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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حقق «فاليانت برينس» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر خلال السباق الـ 11 لـ «نادي دبي لسباق الخيل والتاسع المحلي» على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات».

وظفر «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر، فيما اقتنص «جدول» لـ «شادويل» لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر.

وتألق الفارس سيف البلوشي خلال السباق، إذ حقق ثنائية خلال الأمسية.

شهد السباق المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول في الدولة.

الشوط الأول

ظفر «إيناتو دو كارير» لعلي حداد بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي مسجلاً زمناً قدره 1.36.05 دقيقة وبفارق رأس عن «مشتاه البحر» لـ «الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس جاري سانشيز وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

اقتنصت «مجهولة» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثاني المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلة زمناً قدره 1.23.60 دقيقة وبفارق طولين عن «رنين» لعلي سلمان حسن محمد الصابري بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «بانوشويك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثالث

حقق «بندوج» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.92 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ويذرينج» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الرابع

ظفر «جدول» لـ «شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.10.27 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فاساري» لـ «يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «الفلك» لـ «شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

اقتنص «فاليانت برينس» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.46 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «السلط» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر على الرملي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.00.57 دقيقة وبفارق رقبة عن «كنود» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «دلالات» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

حقق «المظهر» لتوفيق سعيد علي لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.02.22 دقيقة وبفارق رقبة عن «إيكو بوينت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «كينج أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

دووج واتسون: «جدول» سيكمل مشاركاته على المضمار العشبي

أشاد المدرب دووج واتسون بالفوز الباهر الذي حققه «جدول» لـ«شادويل» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي بقيادة الفارس دين أونيل.

وأكد دووج واتسون بأنه سيبقي مشاركات «جدول» المقبلة على المضمار العشبي بمضمار «ميدان»، والذي ناسبت قدرات البطل.

وأضاف قائلاً بأن «جدول» ظل يتطور من سباق إلى آخر، وكان في السباق أفضل خيول «شادويل» بالشوط الرابع، متوقعاً مستقبلاً قوياً للبطل في السباقات المحلية والأوروبية.

أحمد بن حرمش: «مجهولة» متطورة

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالفوز الذي حققته «مجهولة» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس سيف البلوشي بعد صراع قوي مع نخبة الخيول بالشوط.

وأضاف قائلاً إن فوزها يعد مفاجأة إذ تطور مستواها بعد احتلالها المركز الثامن في آخر مشاركاتها بمضمار «ميدان».

وأشاد أحمد بن حرمش بقيادة الفارس سيف البلوشي الذي نفذ التعليمات ليتوج بطلاً للشوط في اللحظات الحاسمة.

وأكد أحمد بن حرمش أن البطلة ناسبتها أرضية «ميدان» العشبية وكذلك المسافة وأن مشاركتها المقبلة ستكون بمضمار «ميدان» العالمي بعد أن نتأكد من حالتها الصحية عقب السباق.

سالم بن غدير: الأرضية ناسبت «بوك ريفيو»

أعرب المدرب سالم بن غدير عن ارتياحه للفوز الباهر الذي حققه «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس لمسافة 1900 متر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا والذي نفذ التعليمات بالانطلاق في الصدارة منذ بداية انطلاقة السباق حتى نهايته.

وأضاف سالم بن غدير قائلاً إن البطل بإمكانه المشاركة في سباقات الـ 2000 متر وأكثر، حيث سبق له الفوز من قبل بمضمار العين لمسافة 3200 متر.

وأكد سالم بن غدير أن أرضية المضمار ناسبت البطل وستكون مشاركته المقبلة في المضمار نفسه، كما أن البوابة التي انطلق منها كانت مناسبة، حيث ابتعد من زحمة الخيول المشاركة.

مصبح المهيري: المسافات الطويلة تناسب «المظهر»

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بالفوز القوي الذي حققه «المظهر» في الشوط السابع والأخير لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس انطونيو فريزو.

وقال مصبح المهيري إنهم اكتشفوا حب البطل للمسافات الطويلة في مضمار أبوظبي حيث يبدأ بالانطلاق في المراحل الأخيرة وبإمكانه الانطلاق لمسافات أطول، فتم تغيير الاستراتيجية لتبدأ مشاركته في المسافات الطويلة، وأثبت جدارته في الشوط أمام نخبة من أقوى الخيول.

صوفي كريتين: «فاليانت برينس» أثبت جدارته

أكدت صوفي كريتين مساعدة مدرب بفريق جودلفين أنّ البطل «فاليانت برينس» حقق التوقعات في الشوط بقيادة الفارس وليام بيوك، والذي قاده للفوز أمام نخبة من أقوى الخيول.

وأضافت قائلة بأن البطل سيشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، ومن ثم يتوجه للمشاركة في المضامير الإنجليزية، حيث سبق له من قبل الفوز في مضمار «كيلمسفورد»، وحل في مركز الوصافة على مضمار «نيوماركت».

عادل الغيث: «طيران الإمارات» تفخر برعايتها لسباقات الخيل

أكد عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط، أن «طيران الإمارات» ملتزمة برعايتها للسباقات، رغم ظروف الجائحة التي أثرت في الأحداث والفعاليات الرياضية حول العالم.

وأضاف قائلاً بأن كأس دبي العالمي، من أبرز السباقات التي ترعاها الشركة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية العالمية الأخرى، وأنهم فخورون برعاية الحدث العالمي، نظراً لمشاركة نخبة خيول العالم.

كما أعرب عادل الغيث عن فخر الشركة أيضاً في رعاية كرنفال كأس دبي العالمي، منذ بداية انطلاقه، نظراً لقوة المنافسة من مختلف الإسطبلات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى السباقات الأخرى التي تقام في الدولة، وكذلك سباقات القدرة.

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