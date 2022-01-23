نجم «مخلد» يلمع في سماء مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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لمع نجم الجواد «مخلد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في السباق الثامن للمضمار العيناوي أول من أمس، وتوج بلقب رماح في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، والتي تسابقت لمسافة 1400 متر، وركض الجواد الأشقر، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف سالم الكتبي، برشاقة ليتصدر السباق بفارق 3.25 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 01:38:68 دقيقة.

وأقام العين سباقه الثامن بالموسم أول من أمس بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، كما شهده نحو 3 آلاف متفرج من عشاق السباقات.

وتألق «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وتوج بلقب المويجعي في الشوط الثالث للخيول «توليد الإمارات» لمسافة 1800 متر، «تكافؤ»، ونجح الجواد الرمادي بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش، في الابتعاد عن منافسيه بفارق 2.25 طول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:08:29 دقيقة.

وحققت خيول الإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، الثنائية في الأمسية، بعدما انتزع المهر «إيتشي دو نكر» بقيادة جاري سانشيز، لقب زاخر في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، بفارق نصف طول، وبزمن قدره 02:20:12 دقيقة، والجواد «أريبيان مون» بقيادة عبد العزيز البلوشي، والذي ظفر بلقب القطارة في الشوط الختامي لمسافة 2600 متر، «تكافؤ»، بعد أن تقدم منافسيه بفارق 1.25 طول وبزمن 02:52:33 دقيقة.

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