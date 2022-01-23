نخبة الخيول في تحضيري سباق كأس رئيس الدولة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس نخبة الخيول للتتويج بلقب السباق التحضري من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الرابع من الحفل الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط قوية تتوفر فيها الإثارة بمشاركة 83 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 795 ألف درهم.

وستكون بداية الحفل عند الرابعة والنصف مساءً، بسباق «جبل جيس» لمسافة 1000 متر، والمخصص للمبتدئة توليد الإمارات، ويشارك فيه 12 خيلاً منها «ضاري ورسان»، و«أيه اف محنك»، وتبلغ جوائزه 60 ألف درهم، وتتواصل سباقات المبتدئة في الشوط الثاني على لقب «جبل الفاية» لمسافة 1000 متر، بمشاركة 12 خيلاً تسعى لمنصات التتويج أبرزها «أيه أف صنعاء»، و«ايه أف رسام».

وتقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 70 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «الغني»، و«شارك»، و«جود».

وفي الشوط الرابع يقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة «تحضيري» لمسافة 2200 متر، والذي تبلغ جائزته المالية 100 ألف درهم، ويشهد تحدي 12 من نخبة الخيول أبرزها «سوكو»، و«صمود»، و«حراب»، و«بسمة»، و«درغام عذبة».

وينتقل الحفل في الشوط الخامس إلى تحدي كأس نادي أبوظبي الذهبي لمسافة الميل، بقيمة جوائز مالية 125 ألفاً، ويشارك فيه 6 خيول قوية تتنافس على بلوغ منصات التتويج بقيادة: «أيه أف سند»، و«جوال الريف»، و«حميم»، و«فوعة»، و«الترياق»، و«مميزة».

أما الشوط السادس فيشهد أغلى أشواط الحفل على لقب تحدي بطولة الرويس لمسافة 1200 متر، بقيمة 300 ألف درهم، ومشاركة 11 خيلاً منها «أيه اف العجاج»، «عارف»، «أم أتش رحال»، «روعة».

ويختتم الحفل بسباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع على لقب «جبل حفيت» لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ومن أقوى الخيول المرشحة للقب «أبشرك»، و«بوادي سبريت»، و«الهدير».

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