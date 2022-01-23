المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حقق الفارس الإيرلندي شين برين على صهوة جواده «زد سفن آيبسوتش» (14 سنة) أغلى قفزة، تلك التي منحته لقب بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، في نسختها الحادية عشرة، والتي يستضيفها للمرة الثالثة على التوالي نادي أبوظبي للفروسية.

شهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأحمد عبد الله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وأورز شاندورفير عن شركة لونجين راعية كأس البطولة، وستيفان ألينبروك، رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد الدولي للفروسية، كما شهدها جمهور غفير من محبي رياضة القفز والمهتمين بها، وحرصوا على الحضور ومتابعتها بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي ما زال يفرضها وباء كورونا.

وعقب مراسم التتويج قال رئيس اتحاد الفروسية والسباق: بداية نهنئ الفائزين بألقاب الكأس الغالية في دورتها الحادية عشرة، البطولة التي تؤكد مجدداً أنها ماضية في تقديم رسالتها لمحبي رياضة قفز الحواجز وفرسانها في كل العالم، وجاءت في نسختها الجديدة كعلامة فارقة بالعدد الكبير من الفرسان المشاركين فيها، ومن النتائج المتقدمة التي حققوها، والتي تدل على تزايد اهتمام الدول برياضة قفز الحواجز بصفة عامة، والمنطقة العربية والخليجية بصفة خاصة، وفوز فارسين من المملكة العربية السعودية بالمركزين الثاني والثالث خير دليل على الاهتمام برياضة القفز، وهنا في الإمارات تجد رعاية خاصة ومساندة كبيرة من القيادة الرشيدة، ونتائج فرسان القفز من دولة الإمارات تظهر المردود الإيجابي الكبير لهذه الرعاية، وتمهد الطريق أمام بناء قدراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات المرجوة مستقبلاً على المستوى الدولي والعالمي، واختتم الريسي بقوله: إن تنظيم البطولة بهذا المستوى وما تسفر عنه من نتائج يمثل دفعة جديدة للمزيد من ثقة الاتحاد الدولي للفروسية بأن دولة الإمارات قادرة على تنظيم مثل هذا المستوى المتقدم من البطولات الرفيعة.



تألق إماراتي



وشهدت البطولة إقامة منافسة الشراع الترحيبية من فئة النجمتين، وبمواصفات المرحلتين على حواجز (130) سم، بمشاركة 45 فارساً وفارسة، ونال المراكز الأربعة الأولى فرسان القفز من دولة الإمارات، وجاء بالمركز الأول وأحرزه الفارس راشد الرميثي بالفرس «فالنتاين»، والثاني سالم خميس مع الفرس «سبريسو»، والثالث الفارس حميد عبد الله المهيري بالفرس «شالينا» ومن بعده احتل المركز الرابع الفارس سيف عمر ثابت بالفرس «مونيلا».

وأقيمت صباح أمس المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الأشبال برعاية كفالور، من جولة واحدة، على حواجز (110) سم، وشارك فيها 14 فارساً، وتسيّد المركزين الأول والثاني فارسنا الشبل مبخوت الكربي بالجوادين «زاندوكان سي» أولاً ومع «أير أوكرين» ثانياً، وجاءت الفارسة البلغارية ناستاسيا كلاتس مع الفرس «كاسال ليدي زد».

وشهدت الفترة الصباحية أيضاً إقامة منافسة الشراع الدولية للفرسان من فئة (الجونيورز)، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (125) سم، وتنافس فيها 22 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول فارسنا سيف عويضة الكربي بالفرس «شانتال»، وأنهى الجولة في زمن سريع بلغ (47.96) ثانية، والثاني الفارس الفلسطيني عمر أيمن بالفرس «بابريكا» والزمن (48.39) ثانية والثالث الفارس السعودي عبد العزيز العيد بالجواد «كاين أوف دي روكي ماونتين» والزمن (50.57) ثانية.

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