«السلطان» الأجمل

المصدر: الظفرة - وام

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حقق المهر «ج س السلطان» لمربط الجواهر، أعلى معدل من النقاط بلغ 92.10 نقطة، متصدراً القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين ضمن منافسات اليوم الثالث لفعاليات النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 470 خيلاً من أجود السلالات.

وتصدر شوط فئة الأمهار عمر سنة «أ»، «اس اس شام» لحسن سيف الزعابي، فيما حقق المركز الأول في القسم «ب» «فهد ياس» لبخيت الكتبي، وأحرز «سراب المها» لمربط المها، المركز الأول للقسم «ج» ونال صدارة القسم «د» «سنان الزايد» لعلي عبد الله المخزومي، واختتم المهر «أشعل العز» لمربط العز، الفعاليات بتصدر آخر الأشواط المخصص للفئة «ج» للأمهار عمر سنتين.

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