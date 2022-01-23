خماسية لجودلفين في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت خيول جودلفين خماسية خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم يوم الأول من أمس، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «عزيزي»، التي شهدت أيضاً تألق المدرب العالمي سعيد بن سرور، الذي حقق ثلاثية خلال السباق، فيما تصدر الفارس وليام بيوك الأمسية، بانتصارين.

وجاءت انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي، عبر «سايلنت سبيتش»، الذي توج بطلاً للشوط الأول «جائزة دبي»، لمسافة 1200 متر، على المضمار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«آيلاند فالكون»، الذي حقق لقب الشوط الثاني «تحضيري – سباق ديربي جميرا» لمسافة 1800 متر، على المضمار العشبي، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ديزرت فاير»، الذي اقتنص لقب الشوط الرابع «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«نيفال كراون»، الذي نال لقب الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما اختتم «دبي أيكون»، انتصارات لجودلفين في الشوط السابع الختامي، لمسافة 2000 متر، على المضمار الرملي، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

كما ظفر «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات»، لقب الشوط الثالث «تحضيري – سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي»، لمسافة 1400 متر، على المضمار الرملي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، فيما حقق «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، لقب الشوط السادس «بطولة جائزة دباوي» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المضمار الرملي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

من جانب آخر، ينطلق اليوم، السباق الـ 11 لمضمار «ميدان» في الموسم المحلي الحالي، والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة، برعاية «طيران الإمارات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز