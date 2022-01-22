السباق الـ 11 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق غداً السباق الـ 11 لموسم «نادي دبي لسباق الخيل»، على مضمار «ميدان» العالمي، والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة، برعاية «طيران الإمارات».

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «كريمة» و«صبحة» لـ«الوثبة للسباقات»، و«سلطانة» لـ«عذبة للسباقات»، و«زياف» لـ«أبوظبي ريسنج»، و«بركة» لسلطان علي، «إيه إف بريق» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 8 مهرات وأفراس، أبرزهن «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مجهولة» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«كوزمو كراون» لحمدان بن حرمش، و«رنين» لعلي سلمان حسن محمد الصابري.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 14 خيلاً أبرزها «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مشير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، و«جولدن آرش» و«كليمت ستريت» و«شور ستريت» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جدول» و«إيجابي» و«شجي» و«تشابه» و«الفلك» و«مجيب» لـ«شادويل».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «فاليانت برينس» لجودلفين، «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» و«السلط» و«مقرب» لـ «شادويل»، «كنتري» و«متوج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«اكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها «بوك ريفيو» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«دلالات» لـ«شادويل»، «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«وينرز كلوب» و«شامبيت» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 16 خيلاً أبرزها «إيكو بوينت» لجودلفين، «كينج أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«إحساسي» لـ«شادويل»، و«دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جوست اوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

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