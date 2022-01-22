هيو أندرسون: سعداء بخماسية جودلفين

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا عن سعادته بالخماسية التي حققها الفريق خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي.

كما أشاد بدور المدرب العالمي سعيد بن سرور والمدرب شارلي آبلبي في هذه الانتصارات المثيرة التي كان للإسطبل الأزرق نصيب الأسد منها في الأمسية.

وأضاف أن خيول جودلفين استعدت بشكل قوي لخوض غمار كرنفال كأس دبي العالمي، عقب الإنجازات العالمية التي حققها الفريق في الموسم الأوروبي الماضي خاصة نيل لقب الديربي الإنجليزي والإيرلندي وغيرها من الألقاب التي وضعت الفريق في الصدارة العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز