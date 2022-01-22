دووج واتسون: «الطارق» يتجه إلى سباق «الشندغة للسرعة»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أعرب المدرب دووج واتسون عن سعادته للفوز الذي حققه «الطارق» في الشوط السادس «جائزة بطولة دباوي» لمسافة 1200 متر حيث سبق للبطل الفوز 3 مرات على مسافات السرعة.

وقال دووج واتسون إن البطل تطور مستواه جداً عن الموسم الماضي، والدليل الأداء المتميز الذي قدمه البطل في سباق الأمس إذ تمكن من التغلب على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

وأضاف إن وجهته المقبلة ستكون «سباق الشندغة للسرعة» لـ «الفئة الثالثة» شهر فبراير المقبل، عقبها سيخلد للراحة قبل إشراكه في أمسية كأس دبي العالمي مارس القادم.

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