سالم بن غدير: نتوقع أداء طيباً لـ «راوي» في سباق الـ «2000 جينيز الإماراتي»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أشاد المدرب سالم بن غدير بالمستوى الباهر الذي ظهر عليه البطل «راوي» الذي اقتنص لقب «تحضيري – سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا لمسافة 1400 متر وذلك عقب تعرضه للخسارة في مضمار جبل علي قبل أسبوع بفارق بسيط حيث حل وصيفاً.

وأضاف إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي قرر إشراك الخيل للنظر في مستواه استعداداً للمشاركة في السباق التحضيري لـ 2000 جينيز الإماراتي، الذي نال لقبه بجدارة.

وقال سالم بن غدير بأنه يتوقع أداء طيباً للبطل في سباق «2000 جينيز الإماراتي» شهر فبراير القادم حيث يمتلك سرعة فائقة تمكنه من انتزاع اللقب إلى جانب أن مسافة الـ 1600 متر تناسبه.

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