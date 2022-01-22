سعيد بن سرور: وجهة «ديزرت فاير» المقبلة «سنجسبيل ستيكس»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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عبّر مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور، عن سعادته بالثلاثية التي حققها، وكذلك الانتصارات القوية للإسطبل الأزرق الملكي، خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي.

وتحدث سعيد بن سرور عن أداء «ديزرت فاير» بطل الشوط الرابع «بطولة الراشدية»، قائلاً: (تحسن أداء «ديزرت فاير» بدنياً بشكل كبير مع التقدم في العمر، وهو الآن في السابعة، وبالتالي، تقدم في العمر، ويركض دائماً بشكل جيد، بعد استراحة طويلة، وحقق الفوز بشكل رائع في أول مشاركة هنا قبل سنوات قليلة، ويبدو أنه في هذا العام، في مستوى أفضل عن أي وقت مضى، وأنا سعيد بتحقيق هيكتور كراوش أول فوز له بسباق للفئة الثانية).

وأضاف: (هيكتور فارس ممتاز، ويؤدي دائماً بشكل جيد، وأعطيته بعض الفرص في المملكة المتحدة أيضاً، وأشعر بارتياح دائم لأدائه، وباعتقادي أن مستقبله طيب، وتقدم إلى الصدارة مع «ديزرت فاير» في وقت مبكر، ولكن هذه الخطوة ناسبت الحصان، وواصل الركض بقوة حتى نهاية السباق، وباعتقادي أننا سنتجه به إلى «سنجسبيل ستيكس» للفئة الثانية الشهر القادم، وبعدها أمسية «السبت السوبر» في مارس).

خيارات مفتوحة

وعن «آيلاند فالكون»، الذي اقتنص لقب الشوط الثاني «تحضيري - سباق ديربي جميرا» قال: (تحسن أداء «آيلاند فالكون» منذ العام الماضي، وتطور مستواه بشكل كبير، عقب وصوله من إنجلترا، وهو مهر رائع، يظهر مستواه المتميز في التدريبات الصباحية، ومسافة هذا السباق ناسبته بشكل أفضل، وأخبرت الفارس فرانكي ديتوري قبل السباق، بأن يراعي ارتياح الجواد واسترخاءه طوال مراحل السباق، وأظهر سرعة ختامية طيبة في المرحلة الختامية من السباق، وسوف يكون في جاهزية أفضل عقب هذا السباق).

وأضاف: (ربما ننظر إلى سباق على مسافة الميل وربع الميل له الآن، ونود أن نعبر عن ارتياحنا للبرنامج الجديد للسباقات العشبية لخيول الثلاث سنوات هذا العام، ولدينا مجموعة من الخيول للمشاركة على مسافات مختلفة، وهذا يناسبنا بشكل أفضل).

وأشار إلى أن الوجهة المقترحة للبطل، إما أمسية كأس السعودية، أو ديربي الإمارات في كاس دبي العالمي.

فارق كبير

كما أشاد سعيد بن سرور بأداء «دبي أيكون»، الذي ظفر بلقب الشوط السابع الختامي للأمسية، مؤكداً أن البطل قدم أداء مميزاً، وفاز بسهولة، وبفارق كبير، وهو حصان متطور، وهي أول مشاركة له في الإمارات، كما أن الأرضية والمسافة ناسبته.

وأضاف أنه سيتم البحث عن سباقات فئوية بعد الاطمئنان على حالته عقب السباق.

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